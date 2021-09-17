今日，亚马逊全球开店宣布升级杭州跨境电商园的业务。亚马逊全球开店在亚洲的首个综合性卖家培训中心正式启动并落户杭州。预计未来三年，亚马逊全球开店将杭州的办公运营场地和团队规模分别扩大约六倍，不断完善本地职能团队的建设，提升本地化服务能力，为卖家提供亚马逊全站点、全产品、覆盖卖家全生命发展周期的咨询服务。

超大规模的培训中心

亚马逊全球开店亚太区卖家培训中心占地千余平方米，配备可容纳数百人的多功能培训教室、搭载专业直播系统的直播演播厅、以及开放式协作空间，支持举办线上和线下等多种类型、不同规模的培训活动，打造沉浸式的互动直播和卖家培训体验。

4×4 课程培训体系

同时推出涵盖四大培训项目和四大课程模块的 “4×4” 培训体系，培训内容覆盖卖家发展的全生命周期，满足不同发展阶段、不同类型、不同规模卖家的学习需求。

四大培训项目包括官方微信、官方直播、卖家大学和官方讲堂，通过自助式在线学习、官方实时推送学习资讯、资深客户经理在线答疑、精品小班课、卖家特训营等多元化形式满足卖家差异化学习需求。

包含运营实操、政策合规、品牌建设、高管交流的四大课程模块则皆由亚马逊专门的课程开发团队精心打磨，课程上线前经过了大量调研、研究，成功案例分析和实操演练，并通过了多轮内、外部试讲收集反馈及评估优化。

优秀的师资团队

为确保培训的权威和专业，亚马逊官方团队担任培训中心的课程讲师。

团队成员均具有亚马逊卖家管理、卖家服务的相关经验或专业培训师资质，并且通过严格的培训及考核上岗。培训中心的课程支持中文、英语、韩语、越南语、泰语等多国语言。

根据卖家的发展需要，培训中心还将持续为卖家打造多元化的课程内容。预计未来三年，亚马逊全球开店将通过此培训中心以线上和线下方式向超百万人、千万人次提供跨境电商相关学习内容和资讯。

高瞻远瞩的发展计划

过去几年，亚马逊全球开店许多创新举措和实践都落地杭州，包括在杭州上城钱塘智慧城设立的杭州跨境电商园，率先在杭州启动 “101·时代青年计划”。

与当地政府及杭州多所高校合作，共同培养跨境电商青年人才，在杭州举办亚马逊全球开店大型卖家峰会活动、走入产业带活动等。

杭州、浙江及整个长三角地区的卖家规模增长迅速，并展现出卓越的发展潜力，在亚马逊上涌现出一大批优秀的卖家，如丝棠、安致、巨星科技等。