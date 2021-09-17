根据 Canalys 发布的最新报告，在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后，TWS（真无线耳机）出货量似乎已达顶峰，增长率降至 6.4%，2021 年第二季度整体仅出货 5830 万台，创三年以来新低。2021 年第二季度，全球个人智能音频市场出货量达 9980 万台，整体增长 4.7%。作为个人智能音频市场的领导者，苹果的增长率首次出现下滑，并呈现出放缓迹象。AirPods TWS 设备的出货量在 2021 年第二季度下降了 25.7%，降至 1500 万台，导致本季度整个 TWS 市场的增长低于往常。

苹果仍然在 TWS 类设备中保持领先地位，但 AirPods 出货量的下降导致苹果的市场份额在 2021 年第二季度跌至 30% 以下。Canalys 研究经理 Jason Low 表示：“苹果出货量占比锐减的部分原因，是把去年表现强劲的季度的数据作为了这一季度的参考对象。尽管有起有落，但苹果的主要优势依旧明显——其拥有一个产品忠诚度极高的用户生态系统，且是少数影响力胜过内容本身的智能设备厂商之一。苹果将后者这一优势与其音频硬件结合，可以打造出独特的体验。下半年发布的新 AirPods 将再次带动市场，但其 iOS 和 macOS 用户基数日益饱和，也会引起市场担忧。”

小米从三星手中夺回了 TWS 市场的第二名，两家厂商出货量分别为 530 万台和 520 万台。Canalys 研究分析师 Cynthia Chen 表示：“自 2019 年末以来，小米和三星的表现势均力敌。小米无疑正在向更高的价位段迈进，提供了更多优质的 TWS 产品；但三星也正通过支持自有品牌和子品牌的 TWS 产品迎头赶上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。”

Skullcandy 的市场份额达到了 7% ，创历史新高并首次跃居第四位。“Skullcandy 的成功来自于其积极投身于高性价比且风格活泼的 TWS 产品线，例如 Dime、Jib 和 Sesh，其目标客户群体较三星或苹果所定位的人群更为年轻。通过与 Bragi 合作，Skullcandy 声称将提供更好的免提通话体验。但最重要的，还是要确保用户体验能够达到预期，而非只停留在营销炒作上。”Low 补充道。

个人智能音频市场的另外两个类别是无线头戴式耳机和无线颈挂式耳机，分别增长了 3.0% 和 2.1%，出货量达到 1500 万台和 2650 万台。