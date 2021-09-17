荣耀与微软宣布深化战略合作，充分发挥双方在移动计算、云计算、个人计算及生产力应用等领域的优势技术与资源，携手打造全场景融合的创新体验，共同推动荣耀 “1+8+N” 战略拓展全球市场。

荣耀 CEO 赵明在签约仪式上表示：“荣耀始终坚持以消费者为中心的极致产品主义，在技术发展战略上，秉持开放、合作、创新的理念，从自身的技术优势、对未来的洞察能力，以及对底层创新的研发实力出发，与全球产业链合作伙伴深度耦合、联合共创，打造世界级的产品和体验。荣耀与微软持续深化战略合作，双方将基于用户场景，在软硬件适配和解决方案研发等多维度展开合作，实现终端设备与场景生态的技术互联，创造属于每个人的智慧新世界。”

微软全球资深副总裁，微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示：“新常态下，全球各地、各行各业都在不约而同地加速数字化转型。随着混合办公、环境智能的兴起，从商业企业到个人用户，都对移动计算设备、系统、应用的便利性、安全性和交互体验提出了更高的要求。微软希望通过不断深化和拓展与荣耀的战略合作，加速推进软硬件智能的融合发展，为消费者带来跨平台、跨系统、全场景互联互通的创新体验，并在微软智能云助力下，将中国创新进一步拓展至全球。”

根据荣耀终端有限公司与微软（中国）有限公司签署的战略合作备忘录，微软将向荣耀提供基于微软智能云 Azure 的 AI 语音、AI 翻译等云服务，用于支持荣耀 YOYO 智慧助手、协同办公、智慧出行、生活服务、智能翻译等应用及场景，并围绕手机、笔记本电脑、平板、智慧屏、手表、耳机等终端设备，拓展丰富的智慧体验。在此基础上，微软还将与荣耀在移动计算、PC 及生产力应用方面展开合作，共同探索跨平台、跨系统互联互通的全场景融合等创新型移动体验。微软覆盖全球市场的技术服务和优势资源，也将为荣耀拓展全球市场提供有力支持。

微软即将在全球推出新一代 Windows 11 操作系统，在生产力、创造力、易用性、游戏和娱乐性能等方面都进行了大量的优化和提升，荣耀也专门针对新操作系统的特性，在其最新 PC 产品的硬件、性能、操作体验进行了优化。荣耀 MagicBook V 14 笔记本电脑将作为全球首批预装 Windows 11 操作系统的电脑，在 9 月 26 日亮相荣耀智慧生活新品发布会。