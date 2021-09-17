据悉，东南亚二手商品交易平台 Carousell 于本周三宣布已经筹集 1 亿美元融资，估值达到 11 亿美元，晋升为独角兽企业。该公司此轮融资由 STIC Investment 领投，而上一轮融资是在去年，金额为 8000 万美元，融资后估值达到 9 亿美元。

Carousell 成立于 2012 年，主要业务是让千万用户通过其同名 C2C 平台进行二手商品交易，在新加坡、马来西亚、印度尼西亚等八个国家和地区均有分布。平台商品多种多样，有二手汽车、家具、饰品及电子产品等等。此外，平台还提供汽车租赁及家政服务。

其联合创始人兼 CEO Quek Siu Rui 表示，Carousell 将增加商品种类，扩展业务范围，并寻找收购机会。此外，还有消息曾指出，Carousell 将在美国 SPAC 上市。

今年，东南亚地区科技独角兽数量有所增加。这主要得益于疫情期间实施的旅游禁令和封锁政策，使得在线交易增多，数字化进程加快。其中，印尼金融科技公司 Xendit 于本周二宣布完成规模为 1.5 亿美元的 C 轮融资，成为独角兽企业；此外，马来西亚二手车电商平台 Carsome 在今年 7 月成为马来西亚第一家科技独角兽企业，其新加坡同行 Carro 也于今年 6 月宣布获得独角兽身份。