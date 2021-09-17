近日，湖南省华芯医疗器械有限公司（简称 “华芯医疗”）宣布完成数亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由阳光融汇资本领投，老股东荷塘创投、中投同和大幅度超比例跟投。WinX Capital 凯乘资本担任独家财务顾问。

据悉，本轮融资之后，华芯医疗将进一步扩大产能和丰富产品管线，未来半年，华芯医疗会有多款重磅产品全球上市。

华芯医疗成立于 2018 年，专注研发、生产、销售一次性电子内窥镜产品，产品管线全覆盖呼吸科、消化科、肛肠科、骨科等领域，通过强大的 “自主研发能力+全球领先出海能力” 双轮驱动，以及完善的研发–产品–市场销售闭环体系，借助核心技术突破，在保持全球高端品质的同时，实现了低成本、耗材化，可进行专用性的产品集成和创新迭代。

华芯医疗的创始团队，来自 Wolf、史赛克、西奈山医院等业内企业和机构，拥有十余年全球前沿医疗内窥镜产品的开发经验。

目前，华芯医疗的一次性支气管镜已取得美国 FDA 注册证、欧洲 CE 注册证以及日本和韩国等国家的注册证和 ISO13485 体系认证，该产品采用全球化布局的销售策略，2020 年公司已建立美国、德国、日本、法国、英国、巴西、印度、韩国等全球主要国家销售渠道，并获得可观订单。

华芯医疗建设有 10 万级洁净车间和年产 10 万支一次性支气管内窥镜生产线。在国内，华芯也通过建立覆盖全国的销售渠道网络，针对性的拓展消化道早筛业务等商业模式，在早筛、体检等场景下实现了业务落地。

完成本次融资后，华芯医疗将继续坚持以创新驱动发展，丰富自主研发产品线，实现高端核心技术的自主可控，开拓临床领域细分化、多元化市场，加快销售渠道的全球化布局。

对于本次融资，华芯医疗创始人表示：“华芯从成立之初到现在一直坚持核心技术的突破，通过团队的潜心投入与技术积累，未来将推出一系列具有创新性和差异化竞争力的爆款产品，快速推向全球市场，引领行业趋势。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。