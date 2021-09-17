一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司「XTransfer」宣布完成 D 轮融资，由 D1 Capital Partners 领投，老股东跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资后，XTransfer 将全面升级产品服务体系，加大对大数据、AI 等新兴技术的研发投入，夯实反洗钱风控基础设施；同时将面向全球引进优秀人才，继续推动业务全球化发展。

XTransfer 成立以来已获得云启资本、高榕资本、招商局创投、零一创投、eWTP 基金、澳电创投（Telstra Ventures）、MindWorks Capital 概念资本、Lavender Hill Capital Partners（LHCP）等国内外投资机构在内的多轮投资。

XTransfer 成立于 2017 年 5 月，总部设立在上海，并在中国香港地区、深圳等主要外贸城市，以及英国、美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡等地设有分支机构。

XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标表示，“跨境电商在政策加码下快速发展。对外贸企业来说，这一轮的出海浪潮与前几年的已大有不同，渠道多元化、订单碎片化等特征凸显。在激烈的市场竞争中，数字化转型已经成为大势所趋。我们将持续推动外贸全流程的数据化，助力外贸数字化转型升级。在此过程中，我们通过扎实的服务收获越来越多客户的信任。本轮融资只是为更多客户提供更好服务的开始。”

领投方 D1 Capital Partners 表示：“中国供应链具备全球竞争力，中国外贸发展韧性足、余地大，创新能力强，长期向好的趋势不会改变。XTransfer 团队提供的风控服务，是全球进出口贸易金融生态最亟需的补充。我们相信十年内 XTransfer 将服务全球各国的中小微企业，成为全球跨境贸易最重要的金融基础设施。”

招商局创投执行董事甘自辛表示：“随着本轮融资完成，XTransfer 成为跻身赛道头部的独角兽企业，这为服务更多的跨境货物贸易企业奠定了坚实的基础。中小微外贸企业作为跨境贸易的主力，对金融服务的专业化、普惠化提出了新要求。XTransfer 基于数字技术提供一站式的跨境金融解决方案，其风控能力得到众多跨国银行的认可，为客户提供了稳定且高性价比的合规金融服务。我们希望 XTransfer 团队继续保持专业与勤勉，加速推进全球化发展，助力中国供应链巩固、扩大优势地位。”

云启资本创始合伙人毛丞宇表示：“跨境 B2B 贸易，呈深度碎片化小型化，整个行业的数字化、电商化正处于萌芽阶段。我们期待一个超级应用，串联起行业各方力量，组建超级平台。作为 XTransfer 的第一位投资人，我相信并持续看好支付及风控在其中起到的主导力量。”

光源资本执行董事李正伟表示：“跨境 B2B 市场在后疫情时代继续高速增长，而海量中小商家仍缺乏稳定高效的收款通道，市场红利巨大。光源很荣幸陪伴 XTransfer 三轮融资，并持续见证公司的超预期成长。XTransfer 做到客户体量和 wallet share 的同步跃升，风控、服务、管理体系全方位优化，经济模型优异，壁垒坚实。我们坚信 XTransfer 会成为全球跨境 B2B 领域的平台级玩家。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。