近日，大型 eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing，电动垂直起降）自动驾驶飞行器研发制造企业——峰飞航空科技宣布完成 1 亿美元 A 轮融资。此轮融资由国际航空资本投资，据公开资料显示，这是迄今为止国内 eVTOL 企业获得的最大单笔融资。

融资完成后，峰飞航空科技将进一步加大对载人 eVTOL 飞行器（也被称为 “飞行汽车”）的研发制造、高端人才储备与适航取证投入，深化产品设计研发、生产制造、市场应用的立体化布局。

峰飞航空科技研发总部于 2017 年成立，是国内最早投入大型 eVTOL 自动驾驶飞行器赛道的科技企业之一。创始人进入航空行业 20 余年，拥有 FAA 固定翼和直升机飞行执照，熟悉各种飞行器的飞行性能，获得相关专利超过 300 项，并且成功研制了第一款在境外获得适航认证的电动运动飞机。目前，峰飞航空科技核心研发团队汇集了飞机设计、飞控算法、自动驾驶、AI、航电系统、动力系统、复合材料等领域的众多中外专家。

峰飞航空科技的 eVTOL 飞行器采用垂直起降固定翼构型——可以像直升机一样无需跑道和机场随时随地垂直起降并在空中悬停，但与直升机相比，飞行更安全、噪音更低、可靠性更高、节能环保且成本更低；同时又能像固定翼飞机一样快速巡航，与多旋翼飞行器相比，充分利用空气动力学原理，拥有在城市内和城际间更长航程的飞行能力，极大扩大了应用范围。

峰飞航空科技具备垂直集成能力，飞控航电、三电及核心零部件均具有完全自主知识产权，掌握超高功重比电机电控和大型机身轻量化高强度碳纤维复材核心技术，已经获得国际和国内专利近 200 项。

峰飞航空科技的总部位于上海，在德国慕尼黑部署载人飞控研发中心，在美国筹建运维中心，在深圳设有解决方案中心，并在山东济宁建有大型复合材料量产制造基地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。