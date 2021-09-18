2020 年东京奥运会已圆满落幕，全社会进入到为北京 2022 年冬奥会紧锣密鼓筹备的倒计时模式。近日，“英特尔北京 2022 年冬奥会体验中心” 在北京石景山区首钢园落成。以体验中心为窗口，英特尔在近千平米的展厅中展示了在运动及体育赛事中的诸多智能应用，包括 360° VR 技术平台、三维运动员追踪技术平台和 VSS 数字孪生场馆模拟仿真系统等，以及英特尔在智慧教育、智慧娱乐、智慧城市和智慧办公等多领域的端到端的解决方案。

在体育赛事的直播和转播方面，因疫情影响，绝大部分体育赛事都不允许观众到现场观看比赛，但是人们仍然渴望看到娱乐和体育直播内容，为保障安全也为了呈现精彩，英特尔正与合作伙伴探索如何将沉浸式内容提升到一个更高的档次，带来更身临其境的体验，例如英特尔的 360° VR 技术平台在提供更清晰更实时的远程观赛体验方面就有一技之长。

英特尔除了提供产品技术的支持，还与北京冬奥组委等相关方面一同努力普及奥运知识，传播奥运理念，通过基于英特尔端到端的整体解决方案的奥林匹克教育互动直播课堂，面向全国的中小学生普及奥运知识，营造积极向上的氛围，创造良好社会环境，深入学习奥林匹克精神，共同迎接北京 2022 年冬奥会。奥林匹克教育将会是北京 2022 年冬奥会之后的重要遗产，以北京 2022 年冬奥会为重要起点，英特尔将继续支持推广奥林匹克教育，目标在 2025 年之前覆盖全国 835 所奥林匹克教育示范学校以及 5000+ 所冰雪运动特色学校，将北京 2022 年冬奥会中丰富的精神理念通过智慧教育传递下去。