华为正式成为 MANRS（Mutually Agreed Norms for Routing Security，互联网路由安全规范）的 EVP（Equipment Vendor Program，设备供应商计划）初创成员，为提升全球互联网安全贡献积极力量。

MANRS 是一项全球倡议项目，由国际互联网协会（ISOC）发起，旨在通过运营商、IXP，CDN&Cloud 供应商，设备商和政策决策者等合作，解决英特网的路由劫持，路由泄漏和地址仿冒等问题，提升互联网安全和韧性。MANRS 设备商计划是继运营商计划、IXP 计划、CDN&Cloud 供应商计划之后新启动的一个面向设备供应商的计划。

“华为是网络设备领域的全球领导者。他们对 MANRS 新设备供应商计划的积极贡献，以身作则。” 互联网协会高级技术项目经理安德烈·罗巴切夫斯基（Andrei Robachevsky）说，“与该计划的其他创始成员一样，华为的参与表明网络设备供应商在互联网路由安全方面的重要性，我们希望这将激励更多的互联网基础设施社区成员继续为更安全的互联网不懈努力。”

华为数据通信产品线路由器领域总裁陈金助表示：“路由安全对于互联网安全至关重要，而作为互联网基础的路由设备在其中发挥着关键的作用。多年来，华为一直致力于打造安全、可靠的路由设备，在网络设备安全领域积累了大量的能力和经验。我们非常荣幸能够加入 MANRS，成为互联网安全的积极贡献者。”