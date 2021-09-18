近日，普瑞基准科技（北京）有限公司（以下简称 “普瑞基准”）完成 1.5 亿元 B 轮融资，本轮融资由翼朴资本、高特佳投资联合领投，启宸投资、惠远资本跟投。老股东创新工场和麦星投资追加投资。

此轮融资将使得公司有更强的能力助力药企伙伴打造创新、差异化的管线，包括系统性地提升公司在转化医学/医学领域的能力，加速公司 AIBERT（面向新药研发的肿瘤多组学数据挖掘系统）平台的升级，通过组学数据挖掘，支持药企研发的源头创新。

普瑞基准（Precision Scientific）是一家以 “多组学+数据挖掘” 驱动，专注于创新药物差异化研发策略的新型平台公司。其以先进的多组学技术、生物信息学和 AI 算法为核心，基于独立开发的 AI 驱动的海量多组学数据挖掘系统 AIBERT，为药企及生物科技公司提供药物机制研究、生物标志物发现、基于生物标志物的差异化研发策略、临床统计、中心实验室、伴随诊断开发等创新服务，目前已与多家国内外药企及生物科技公司形成深度合作，助力多个新药的研发和获批。同时，公司也在临床端与药企和医生形成合作生态，从而为患者提供先进的检测服务，助力精准用药的临床实践。

普瑞基准创始人兼 CEO 季序我博士表示：“感谢新老投资人对普瑞基准的认可和支持。新药研发的源头创新，不仅对中国药企，也是全球新药研发行业的重大挑战。新药研发领域面临的新挑战，需要我们系统性地提升对生命复杂系统的理解能力，更好地解析疾病（例如肿瘤）整体调控网络，从而在分子机制层面提升对靶点、适应症、生物标志物的评估和发现能力。随着多组学技术（例如单细胞测序）产生的数据量快速增长，以及深度学习、因果推断等 AI 算法的进展，我们在历史上首次可能从数据出发，找到这个 “答案”（系统能力）。进而，我们有机会将对机制的 “新知识” 应用于新药研发，推动创新、差异化的药物开发。”

该公司联合创始人梁晗教授也强调：“过去十年，以癌症基因图谱（TCGA）为代表的临床样本多组学，以 DepMap 为代表的功能组学，以人类细胞图谱（HCA）为代表的单细胞组学为理解疾病的本质和开发有效治疗策略提供了丰富的数据基础、系统化的思路和日趋成熟的分析技术，这使得普瑞基准的愿景成为可能，即将最有价值的组学数据和最先进的人工智能算法相结合，为合作伙伴全面赋能，从而为中国新药研发和精准医疗实践提供强大的推动力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。