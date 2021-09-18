近日，剧本游戏与沉浸式娱乐公司探案笔记宣布完成数千万元 A 轮融资，由瑞壹投资领投，尚承投资跟投。该公司估值达数亿元，资金将主要用于探案笔记的头部 IP 剧本的孵化、线下门店的布局、产业人才的培训及团队的建设等。据悉，本轮融资后，探案笔记将在年底前开启新一轮的融资。

探案笔记成立于 2018 年，是一家线下沉浸式娱乐的内容输出方。其产品涉及领域涵盖剧本游戏、密室逃脱/沉浸式剧场、推理类综艺、剧本发行、IP 衍生品、沉浸式教育培训和线下沉浸式门店。

探案笔记旗下拥有多个不同细分品牌：沉浸式剧场与密室品牌 “AfterLife”、剧本发行品牌 “开山怪” 与 “探案笔记”、沉浸式教育培训品牌 “沉浸工场”、剧本杀门店品牌 “探案剧场”。

探案笔记的 CEO 孟玉洋表示：剧本杀的热度在未来不会像过去的桌游一样快速消退，因为现在的剧本杀已经成为了一个文化载体，而不是单纯的游戏。包容性强是剧本杀的特点，跟书籍结合起来就成为了解读书，跟戏剧结合起来成为沉浸式戏剧，跟密室结合起来成为侦探剧或者沉浸式剧场，跟文旅结合起来成为夜游或者沉浸式主题民宿。这是一个没有严格定义的文化品类，剧本杀这三个字代表了两个元素，” 剧本” 代表了互动属性、社交，” 杀” 则代表了推理属性，可以是夺宝、探秘或者阵营对抗。我们希望能够做更多创新的事、对行业有帮助的事。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。