9 月 17 日，甘肃文旅、众洋星光与蚂蚁链正式达成战略合作，三方将以丝路文化区域文旅业态为基础，打造全国首个 “丝路文化文昌星平台”，探索传统文化焕新与文旅场景运营融合的新模式。

甘肃是丝绸之路的黄金路段，拥有众多中国历史文化遗产，甘肃文旅也是国内最早开启文旅数字化的单位之一。据介绍，“丝路文化文昌星平台” 由蚂蚁链提供技术解决方案，众洋星光进行文旅业深度运营与服务，共同助力全省相关商家数字化转型，并结合传统文化资源，促使甘肃文旅业发展实现文化保护与商业化的双轮驱动。

目前，蚂蚁链已推动区块链从单一技术走向融合技术，作为产业互联网的底层设施，区块链需要与 AI、IoT、隐私计算等技术不断融合，才能满足文化等产业多种需求。

基于此，4 个月前，蚂蚁链开启守护中国传统文化之旅，正式发布 “文昌星计划”。此次三方合作是文昌星计划首次落地于文旅产业，敦煌美术研究所、湖南博物馆等机构则已在数字藏品领域实现跨界创新，受到年轻人的喜爱和追捧。

“中国传统文化需要保护、需要探索，更需要演绎和活化。我们希望用蚂蚁链技术帮助传统文化符号穿越时空，获得更持久的生命力。” 蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞指出。