近日，商砼行业数智化基础平台服务商「信之威」完成天使轮融资数千万元，投资方为百度风投、六脉资本。本轮融资用于业务市场开拓与产品研发。信之威从 2018 年中开始，主要通过研发智能商砼物联网系统 SaaS 平台，对整个混凝土生产运输过程进行全面管理。该公司目前已开启 Pre-A 轮融资。

在用户层面，信之威主要服务单个企业的搅拌站、大型集团的商砼产品加工厂以及施工单位智慧工厂的场景建设。目前基础产品已完成研发并经客户验证效果，服务超过 20 家客户，即将大规模推广。

信之威的收入来源包含一次性软件实施费与年度订阅服务费，随着业务的深化，未来还可能包括物流、现金单交易、金融服务、数据服务等多种收入。

信之威团队目前有 30 人左右，包含业务销售团队与产品研发团队。

六脉资本创始及管理合伙人郑志亮表示：“中国作为世界最大的商砼市场，拥有万亿市场规模。信之威团队作为中国新制造的先锋代表，拥有工业互联网领域的先进策略、技术与产品，我们相信团队能够抓住 “十四五” 商砼行业转向高端、高附加值、高质量发展的重要时期，为更多行业企业的产能提升和数智化转型添砖加瓦。”

BV 百度风投表示：“商品混凝土（商砼）行业市场规模万亿，具备从设备自动化向一体化整体智能工厂提升的条件。寿博士有丰富的工业软件硬件经验，瞄准行业痛点创立信之威科技，在这个传统行业中找到了非常多科技创新的机会，现已推出上下游全面协同的商砼智能工厂解决方案。BV 相信新兴技术将是这个世界前进的驱动力，也很开心可以长期相伴信之威团队。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。