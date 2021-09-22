全球箱式仓储机器人（Autonomous Case-Handling Robotics，以下简称 “ACR”）企业海柔创新近日宣布连续完成两轮超 2 亿美元融资。筹集金额将用于提升技术实力和产品能力、全球化市场拓展与布局、供应链管理及组织架构建设等方面。

其中，C 轮融资由五源资本领投，红杉中国、源码资本、VMS 鼎珮集团、华登国际、势能资本跟投。D 轮融资由今日资本领投，红杉资本、五源资本、源码资本、联想之星、零一创投跟投，势能资本持续担任公司财务顾问。这是自今年 3 月宣布 B+轮融资以来，海柔创新一年之内连续获得的第三笔投资。

海柔创新成立于 2016 年，旗下库宝 HAIPICK 箱式仓储机器人（ACR）系统的研发则可追溯至 2015 年，是全球首款进行研发并投入商业使用的箱式仓储机器人（ACR）系统，包括库宝 HAIPICK 机器人、HAIQ 智慧管理平台、多功能工作站（如 HAIPORT 自动装卸机）以及智能充电桩四大模块，可实现仓库货物的智能拣选、搬运与分拣，提高工人 3-4 倍的工作效率，提高 80%-130% 的立体储存密度。使用库宝系统，客户可于一周内实现仓库的自动化改造，整个系统上线只需一个月时间。

不同于其它传统仓储机器人在货架下方运行及进行顶升作业，海柔创新箱式仓储机器人（ACR）运行到指定位置之后，可通过上层装置进行货箱取放，从而完成仓储从平面到立体的升级。堪称库宝系统 “仓储大脑” 的 HAIQ 智慧管理平台可实现业务数据管理、库内作业管理、定制化库位管理、库内设备健康监控及智能报表等管理，同时对设备操作系统实现统一调度，智能分配订单和任务，使得仓储整个拣选与搬运作业操作单元更小，SKU 命中率更高。

截至目前，海柔创新已在全球落地 200+项目，累计机器人出货量超 2000 台，箱式仓储机器人市场占有率超 90%，远超同类厂商。库宝系统已被广泛应用于电商、3PL、鞋服、3C 电子、电力、医药、零售商超等行业仓储自动化，服务了如顺丰 DHL、百世物流、国电、飞利浦、上药集团、利丰供应链、嘉里大通、新宁物流、万邑通、Booktopia 等在内的众多国内外客户。

海柔创新创始人&CEO 陈宇奇表示：“自成立伊始，海柔创新便将为客户创造真正价值作为公司终极目标。我们秉持着 ‘不让任何一个项目烂尾’ 的原则，深入了解客户真正需求，为每一个客户提供量身定制的产品及解决方案，在项目验收后也会持续提供硬件维修服务、软件运维等售后服务，保障客户项目平稳运行。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。