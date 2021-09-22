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要点

2021 年下半年，大尺寸显示驱动芯片供应情况预计较上半年有所缓解。2022 年仍存在紧张或短缺风险。

对于 12 英寸晶圆，LCD 驱动芯片供应趋于平衡或宽松。然而，AMOLED 驱动芯片的供应将更具挑战性。

大尺寸应用显示驱动芯片供需展望

IT 应用需求持续旺盛，高分辨率电视面板渗透率不断提高，因此大尺寸显示驱动芯片在整个 2021 年都保持较为强劲的需求。但随着疫苗接种率的提高、更多城市的开放，我们可以观察到第四季度的市场需求可能开始下降。而且在经历了接近两年时间的强势增长以后， 2022 年大尺寸显示驱动芯片总需求预计将同比下降 1%。

大尺寸显示驱动芯片需求可能在第四季度开始减少，同时 Nexchip 从第三季度有一些新产能贡献，因此 2021 下半年大尺寸显示驱动芯片供应预计将有一定程度的缓解，仍有缺口，但不如上半年严重。然而，由于没有任何新的 8 英寸晶圆产能增加，主要依赖 8 英寸晶圆产能的大尺寸显示驱动芯片的供应仍将保持紧张至 2022 年，尤其在第三季度和第四季度的需求旺季，短缺的风险预计依然存在。

移动应用显示驱动芯片供需展望

在中小型显示驱动芯片细分市场，智能手机显示驱动芯片需求占 60% 以上。与大尺寸应用不同，由于新冠病毒的影响，手机终端市场没有显著增长。然而，晶圆的紧张和短缺使品牌对减少需求持谨慎态度，因此他们在 2021 年第一季度仍然保持积极采购，出现淡季不淡的现象。第二季度，大家对库存和超额预订的担忧日益增加，而且显示驱动芯片价格不断上升使得大家开始审视需求修正，因此，一些品牌向下修正了需求。即使如此，需求的透支仍然可能严重影响第四季度的需求，尤其是 LCD 需求。在 Nexchip 和中芯国际产能持续增加的情况下，预计 LCD 驱动芯片在第四季度将出现供大于求。不过 2022 年 LCD 驱动芯片需求预计将略有增长，在需求恢复的情况下，LCD 驱动芯片供应将趋于平衡。

相反，AMOLED 驱动芯片将面临更多挑战。尽管晶圆厂有扩充新的产能用以供应 AMOLED 驱动芯片，2021 年一季度受暴风雪影响的三星 Austin 工厂也在下半年恢复，但 AMOLED 驱动芯片的需求增长速度超过产能增长速度。因此，2021 年下半年 AMOLED 驱动芯片短缺的情况继续存在。2022 年，由于第一季度和第二季度的淡季，需求预计将有所回落，AMOLED 驱动芯片供应可能能在 2022 年上半年维持平衡。但随着第三季度和第四季度的旺季到来，AMOLED 驱动芯片供应又将面临短缺。尽管目前有不少晶圆厂在扩建新的 12 英寸晶圆产能用以供应 AMOLED 驱动芯片，如 UMC P6 产能扩建，但建设一个晶圆厂大约需要两年时间，新产能预计在 2023 年下半年才能开始贡献产能。因此，在此之前，需求快速增长的 AMOLED 驱动芯片供应将持续面临挑战。