realme 真我正式发布新品 realme 真我 GT Neo2。作为打游戏最稳的主力机，真我 GT Neo2 不仅带来机能美学 ” 黑薄荷 ” 外观设计，还将骁龙 870 旗舰处理器与独创金刚石冰芯散热系统组合，实现高性能与强劲散热的共存。realme 真我 GT Neo2 同时还配备了 5000mAh 超大容量电池与 65W 闪充组合，但整机重量仅为 199.8g，兼顾了持久续航与轻薄手感。2399 元起的售价，让真我 GT Neo2 颇有坐稳 2500 元档位旗舰质价比之王的架势。

realme 真我 GT Neo2 此次带来黑薄荷、影黑、苍蓝三款配色，其中黑薄荷版本用大胆、冲击力极强的拼接撞色，通过荧光绿和极致黑的视觉对撞，承袭 GT 视觉基因，再次引领手机行业的设计潮流。

realme 真我 GT Neo2 搭载 2021 年口碑最佳的 7nm EUV 高通骁龙 870 旗舰处理器，采用 1+3+4 的旗舰级三丛架构设计，由 1 颗 3.2GHz 超大核、3 颗 2.42GHz 大核和 4 颗 1.8GHz 小核构成，拥有出色性能表现的同时，还具有近乎完美的能耗比，均衡的表现力带来更出众的体验。

realme 真我 GT Neo2 采用双电芯 5000mAh 大电池和 65W 超级闪充组合，支持直充模式，转换率高达 99%，带来高效率、低发热充电体验，36 分钟充满 100%。VCVT 智能调谐算法，实现无级变速调整电压，能够智能调节电压电流，以 500mA 为一档的单位精细调节，提升充电效率，降低充电带来的不必要的热损耗。

芯片作为手机最核心的发热源，散热尤为重要。为了让散热不再成为性能瓶颈，realme 真我 GT Neo2 首创了金刚石冰芯散热系统，总散热面积高达 17932mm²。

realme 突破性地将大小为 40-50μm 的金刚石颗粒制成散热凝胶，让芯片热量快速传递，实现快速降温，散热性能较常规凝胶提升 50%~60%。金刚石冰芯散热系统，最高可让 CPU 核心温度降低 18 度。

与此同时，真我 GT Neo2 还搭载了行业最大的 3D 钢化液冷 VC，面积高达 4129mm²，相比上一代面积提升 26%。根据内部元器件结构，真我 GT Neo2 还定制了 3D 石墨烯的凹凸面，充分覆盖内部元器件表面，减少空气间隙热阻，进一步提高热扩散性能。同时，真我 GT Neo2 升级了 8 层全链路散热结构，带来更强更快的散热表现。

影像方面，realme 真我 GT Neo2 采用后置 6400 万广角 +800 万像素 119° 超广角 +200 万像素 4cm 微距镜头的三摄影像系统，支持 realme 与多位专业街头摄影师共同探讨打造的街头摄影模式，DIS 超清抓拍技术搭配定制街拍滤镜，多种不同色彩风格，一键出片，呈现出独特且具有强烈风格的高品质图像。

realme 真我 GT Neo2 售价在此次发布会上同步揭晓，8GB+128GB 原价 2499 元，首销限时立减 100 元，售价 2399 元；8GB+256GB 原价 2699 元，首销限时立减 100 元，售价 2599 元；12GB+256GB 售价 2999 元，首销限时立减 100 元，售价 2899 元。值得一提的是，realme 此次还准备了丰厚的首销福利，包括：24 期分期免息，一年质保换新服务，并赠送 Type-C 耳机和 2T 云空间（6 个月）。9 月 22 日 16：00，真我 GT Neo2 将在 realme 官网、欢太商城、京东、天猫、苏宁易购等全渠道开启预售，9 月 27 日 0 时全平台正式开售。