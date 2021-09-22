建筑科技公司以见科技（上海）有限公司（下称 “以见科技”）宣布完成近千万美元 A 轮融资，本轮融资由经纬创投领投，金沙江创投、住友商事亚洲资本、Plug and Play 等所有老股东跟投。

此前以见科技分别于 2019 年 10 月和 2021 年 1 月完成种子轮和 pre-A 轮融资。本轮融资后，以见科技将持续投入研发「一见 AR」系列 SaaS 软件，同时完善标准实施服务流程，全方位赋能建设方、施工方和运维方，为建筑与工程行业提供更优质的产品与服务，使 BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）等建筑信息化技术在建筑全生命周期落地。

以见科技于 2018 年 1 月成立于上海，致力于使用前沿技术为建筑全生命周期提供基于 BIM 数据的可视化管理与智能软件服务。一见 AR 系列 SaaS 软件通过 AR、AI 等技术将 BIM 融入实景，辅助建筑设计成果展示、施工过程管理、运营维护管理以及市政工程建设管理，全方位提高 BIM 的使用价值。

该公司成立三年多以来，在建筑数据生成与处理、AR 显示与现场定位、智能与自动化方法、灵活部署框架等四个技术领域积累深厚，并拥有高水平的 BIM 数据生产与优化能力，能够为地产开发、工程管理等领域提供高质量的 BIM 实施咨询，施工过程管理软件，BIM 运维可视化软件等产品与服务。

截至 2021 年 8 月，以见科技已服务中国大陆与香港、日本、新加坡等地头部建筑与工程企业超过 300 个项目。

以见科技核心团队成员具有建筑设计、土木工程、自动化、计算机科学等领域的知识背景与行业经验。创始人罗锋毕业于浙江大学建筑系，并获复旦大学 MBA 学位，从 2016 年开始研发 AR 技术在建筑领域的应用，解决行业实际问题；联合创始人蒋童毕业于浙江大学控制科学与工程学系，同时拥有竺可桢学院混合班和同济土木工程的学习经历，以跨学科的技术思维进行研发与实践；合伙人周瑞佳在 BIM 与工程行业的头部企业，具有 10 年以上客户成功经验。

创始人罗锋表示：“以见科技一直以创新致用为价值指导，以技术创新服务于行业真实需求，致力于为行业提供可用可靠且面向未来的产品与服务，公司坚持持续创新，坚持长期价值主义，以科技赋能建筑。本次融资将帮助以见科技构建完善产品矩阵，建立标准服务体系，加强底层技术研发，服务于更广大的 AEC（Architecture Engineering Construction，建筑工程施工）行业客户。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。