亚马逊广告和亚马逊全球开店携手推出《水手计划》，用系列短视频聚焦中国品牌乘风破浪、开拓海外市场、建立国际品牌的旅程，以跨境人的真实生活点滴呈现中国品牌在出海征途中遇到的机遇和挑战、坚持和拼搏、探索和突破、奋斗和成长的故事。系列短视频 9 月 29 日起将正式登录微博、抖音、微信视频号、B 站等各大平台。《水手计划》上线发布会也于今日在上海举行，参与拍摄的三个中国品牌添可智能、usmile、稳健医疗的代表出席活动并分享了其拍摄背后不为人知的出海经历。

出口跨境电商的蓬勃发展给中国品牌走出去创造了很多新的机遇。这不仅基于海外年轻一代期待发现、尝试和体验新品牌的需求，也得益于跨境电商推动的品牌营销新模式。但打造全球品牌是长期过程，企业必然会经历不同的考验，需要不断摸索、创新和尝试才能取得成功。《水手计划》对准了那些敢于创新、勇于探索的中国出海品牌和跨境人，通过真实呈现他们的出海经历，吸引和鼓励越来越多的中国优质品牌加入到打造全球品牌的行列中来，进而推动 ‘中国制造’ 和 ‘中国品牌’ 以崭新的面貌闪耀国际舞台。

添可智能、usmile 和稳健医疗分别来自苏州、广州和深圳三个具有显著制造业基础和外贸优势的城市，代表了三个截然不同的行业，其品牌出海所处的阶段也不尽相同。作为一家智能科技创新公司，添可致力于高端智能生活电器领域，具备很强的产品创新能力，上线亚马逊短短几年，其多个明星单品就成为 Amazon’s Choice，但距离成为全球知名品牌还有许多亟待攻克的难题，比如如何有效利用亚马逊广告吸引流量并构建品牌是其团队持续摸索的课题；usmile 凭借对消费者的深刻洞察和产品创新，品牌创立五年就在国内口腔护理领域斩获不俗的销售业绩、收获了良好的口碑，但出海之旅才从零刚刚开始，前路充满无数未知的挑战。稳健医疗作为一家有 30 年历史的医用耗材出口标杆企业，则正好面临在企业发展三十周年的节点上如何通过亚马逊从 OEM 走向自主品牌，提升品牌知名度，打开中国民族品牌在海外的新篇章。

经过长达半年的近距离跟踪拍摄，《水手计划》将生动呈现这些品牌 “走出去” 时面对陌生的国际环境、迥异的消费者习惯和喜好，坚持不懈探索的不同情景。无论是为出海战略殚精竭虑的品牌创始人，还是为备战亚马逊 Prime 会员日通宵达旦的基层运营人员；无论是业绩超出预期时，“出海人” 的欢呼雀跃，还是面对困局，剥茧抽丝找到痛点，一次又一次寻求突破的历程，都是中国品牌在跨境出海的过程中留下的真实印记。

9 月 29 日起，每周三中午 12 点，视频将陆续更新，同步登陆微博（@水手计划），抖音、微信视频号、B 站等主流平台的亚马逊广告官方账号（@亚马逊广告），以及亚马逊广告官方网站。同时也可关注亚马逊广告官方微信号、亚马逊全球开店官方微信号和抖音号（@亚马逊全球开店）了解更多信息。