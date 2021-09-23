根据 Counterpoint 季度市场监测服务的最新数据，2021 年二季度，尽管新兴市场智能手机出货量环比下降了 5%，而该市场中 5G 智能手机出货量却环比增长 6.5%。

新兴市场 5G 智能手机出货量的快速增长可以归功于 iPhone 12，这是苹果首款支持 5G 的智能手机产品。于此同时，其他 OEM 厂商，如 OPPO、vivo、小米和 realme 在入门级的细分市场中加大了 5G 产品的部署。在新兴市场，特别是东南亚和中东地区，5G 基础设施建设方面正在迎头赶上，因此在未来几个季度，这些国家对入门级 5G 手机的需求将会不断增加。

5G 在出货量中的份额不断增加

目前，主要的智能手机 OEM 厂商都在产品组合中加大了 5G 产品权重，在新兴市场尤为如此。其中，realme 在普及 5G 手机方面表现积极。在新兴市场中，realme 的 5G 手机在其出货量中的比例从一季度的 8.8% 上升到二季度的 15.9%，位列苹果和 Oneplus 之后，排名第三。从全球范围来看，realme 的出货量同比增长高达 135%，达到 1500 万部，首次取得第六的位置。其中，5G 设备在其二季度全球出货量中占 37.0%，较一季度的 22.7% 亦有所增加。

5G 之争在新兴市场升温

在智能手机成熟市场，消费者已经对 5G 形成认知，认为新的智能手机产品理所应当支持 5G 功能。这种观念还没有得到大多数新兴市场消费者的认可。不过，新兴市场却具有最大 5G 增长潜力。

印度市场的 5G 设备出货量二季度环比增长 75.5%，该国或在今年内仍然保持目前强劲的增长势头。东南亚国家也可能会在下半年看到 5G 出货量的增长，但真正的高速增长仍要等到 2022 年，届时东南亚地区的主要国家将开始大范围商用 5G。

入门级的 5G 产品可能会是未来市场中一大变量，受欢迎的入门级 5G 手机的产品将会大幅度提升厂商市场份额。这是一个任何品牌都不愿错过的机会。