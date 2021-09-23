最新发布的《IDC 2021 年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2021 年上半年中国投影机市场总出货量 227 万台，同比增长 32.4%。相对于 2020 年同期，由于新冠疫情在国内得到了有效管控，市场需求回升明显。但是芯片端以及物料紧缺导致供小于求，市场表现低于预期。长期来看，IDC 仍旧看好这一市场。预计至 2025 年中国投影机市场五年复合增长率将超过 16%。

消费市场：2021 年上半年家用投影机出货量 168 万台，同比增长 26.3%。具体市场表现如下：

LED 光源产品占据消费市场份额 88%，激光光源占比 7%。 品牌竞争层面，极米、坚果、小米、当贝和海信位列前五。 LED 光源家用市场容量突破 148 万台，同比增长 26%。极米处于优势领先，市场占有率超过 26%。坚果、当贝，小米和长虹位于第二阵营。 灯泡家用机市场销量将近 8.7 万台，同比增长 57%，大幅回升，但仍旧低于 2019 年同期出货量水平。Epson 份额达到 47% 创历史新高。 家用激光产品市场同比增长 18%，达到 10.9 万台。海信、峰米、长虹、小米和当贝夺得前五。海信在激光机领域市场份额高达 42%。 尽管由于缺货市场形式严峻，但消费领域仍旧推出诸多产品创新。4K 分辨率投影机同比增长 45%，无损光学变焦，智能避障，自动画幕对齐和环境光适应，120Hz MEMC 以及高画质引擎研发等层面再度引发消费者关注，助力消费市场增长。此外 LED 光源超短焦组合，高亮长焦激光 1080P 组合，超短焦激光 1080P 组合在六千元以下价格段引发爆点，为消费者提供了更丰富的产品选择。

商用市场：2021 年上半年商用投影机出货量 59.2 万台，同比大幅增长 53%。考虑到 2020 年上半年处于疫情严峻的市场低谷，如果对比 2019 年同期，2021 上半年商用投影机市场仍旧衰退 30%。供应链物料短缺，国内疫情仍旧在区域性传播扰动市场，直接竞品 IWB 大屏智能交互面板在教育和商务会议市场的高速增长，这些因素都对商用投影机市场形成了负面影响。

从 2021 年上半年主力行业市场来看，政教市场同比增长超过 43%，商务流量市场回升 62%，工程机复苏最为显著，同比增长超过 80%。 产品端激光光源同比增长最快达到 128%，LED 产品增长 75%。 品牌竞争方面，Epson，BenQ，NEC，松下和 Optoma 位列商用市场前五。 LED 光源市场极米，坚果和长虹占据前三，国内品牌在商用领域扩张步伐加快。 激光产品市场日系品牌替代灯泡光源脚步加快。Epson，鸿合，Optoma，NEC，SONY 夺得前五。

2021 上半年主力厂商点评

极米：出货量和销售额双料冠军国内领先。3 月份成功上市。极米持续加大研发投入，产能将继续拓张和加强品牌建设。自研光机装机率占比创新高。“光影. 艺术. 家” 引起消费者共鸣，4K 系列旗舰新品 RS Pro2 凭借多项创新引领市场发展方向。同时商务流量领域继续取得进展。此外极米积极布局海外战略营销，海外扩张脚步明显加快。

Epson：作为全球核心品牌和投影显示技术拥有者，公司积极面对国内市场变革。Epson 和腾讯联合发布 EF10/EF12 长焦激光智能新品以及 LS300 超短焦激光电视，以” 科技+内容 “打造全场景家庭智慧影音解决方案，打响消费市场反击战。针对 IWB 产品在教育和会议市场的竞争, Epson 打造 735Fi 和白板协同的 “互联网+教育” 智慧教室解决方案以及 L730U 激光高亮无线投屏远程会议方案亦或 EF-11 激光投影静享方案和灵活会议空间方案。面对处于优势的工程机市场，Epson 发布系列创新应用，涵盖 3 万流明 L3000U 高端工程机，CAVE 沉浸式投影，双机自动叠加以及双曲球带自动融合解决方案。

坚果：品牌积极筹备 IPO，智慧墙 O1 新品发布，打造高性价比的 LED 光源超短焦组合家用智能方案。此外 LED 产品在商用市场取得预期进展。

峰米：凭借集团强劲研发背景实现 LED，激光机全产品和价格段覆盖。LED 光源 LCD 方案小明 Q1 发布，主打 “潮玩先锋”，短期销量突破 10K，打开品质千元机领域的突破口。激光 4K 新品 Cinema2 激光电视凭借 2200 流明高亮，百寸巨屏以及万元众筹成功导入市场。此外，FengOS 引入更多合作方扩充内容矩阵以及线下首家直营店开业和渠道拓展促使品牌快速成长。如果合计峰米代工品牌份额，峰米已经进入家用投影机前三强。

当贝：积极备货提升供应链抗风险能力，D3X 和 F3 凭借优势性价比在 LED 光源市场成为爆款。公司发布高亮长焦激光方案 X3 新品在 6000 元以下成功导入市场。当贝引入全国总代理扩张渠道体系，同时当贝 OS 持续迭代引入更多吸引消费者的内容刷新用户体验。品牌同比增长几乎翻倍，成为未来的潜力市场玩家。

2020 年投影机市场比 2019 年下滑 9.8%，是最为困难的一年。2021 年中国市场稳步复苏，但是疫情在全球蔓延下持续冲击供应链并传导至国内市场，导致芯片和物料短缺，产品均价上涨。同时消费者消费信心以及企业利润下滑导致显示终端产品采购需求有所减弱。IDC 预计 2021 年投影机市场同比反弹有望超过 24%，长期来看，行业内部仍旧看好这一市场。