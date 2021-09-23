iQOO 新品发布会于线上召开，新一代 “性能先锋”iQOO Z5 正式发布。iQOO Z5 配备 “满血” 强悍性能配置，带来高性能、长续航及畅爽娱乐体验，iQOO 更是首次将旗舰机专属的满血版 UFS 3.1 和满血版 LPDDR5 配置下放至千元价位，同时产品外观设计上也向中高端产品看齐，再一次拉升大众级性能机标杆。iQOO Z5 性能配置全面升级，并配备旗舰级 VC 液冷散热系统，带来持久稳定的性能输出。iQOO Z5 更是使用了 5000mAh 超大容量电池，可以带来更持久的续航时间。

旗舰级 “满血” 体验正式袭来，iQOO Z5 搭载 6400Mbps 的满血版 LPDDR5，相比上代速率提升 50%，可大幅提升应用打开与游戏加载速度；全新内存融合 2.0 让手机如虎添翼，把 ROM 扩展为 RAM 使用，12GB RAM 可扩展为 “12GB+4GB” 等效 16GB RAM，有效提升 APP 热启动率及多任务能力；采用满血版 UFS 3.1，相比上代顺序读取速度提升 80%，顺序写入速度提升 160%，带来超高速的读写体验及更快速的 APP 安装与打开速度；配备高通骁龙 778G 处理器，相比上代 CPU 和 GPU 性能均提升 40%，并支持旗舰级 DDR 子系统。

为满足用户对 5G 手机的长续航使用需求，iQOO Z5 采用 5000mAh 超大容量电池，配合整体软硬件优化，可带来更低功耗与更持久的续航时间。另外，iQOO Z5 配置 44W 健康闪充，至快 26 分钟即可将电池充至 50%，带来疾速稳定的充电体验。iQOO Z5 使用了 20 多道工艺打造的旗舰级 VC 液冷散热系统，拥有超大 1551mm2 VC 液冷均热板。手机总散热面积高达 28837mm2，覆盖全部发热单元，相比无均热板的产品，核心温度下降 12℃，可保证整体性能持久稳定输出。

iQOO Z5 采用 6.67 英寸 120Hz 高刷原色屏，屏幕亮度高达 480nits，峰值亮度更是可达 650nits，同时还支持 96% NTSC 色域、DCI-P3 广色域和 HDR10，带来流畅顺滑的画面显示与绝佳的色彩表现。iQOO Z5 的显示屏支持全局无级调光及全程 DC 调光，可平稳调节亮度并有效降低频闪，缓解用户眼疲劳。同时，iQOO Z5 更是通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，可有效降低蓝光，在保护用户眼睛方面更进一步。听觉上，iQOO Z5 搭载立体声双扬声器，带来沉浸式听音体验，同时还可帮助用户在游戏中听声辨位；拥有全链路音质，凭借 iQOO 独特算法悉心调教，获得 Hi-Res AUDIO 和 Hi-Res AUDIO WIRELESS 组成的 Hi-Res 有线无线双认证，可高保真还原声音，全方位提升用户的听觉体验。

触觉上，iQOO Z5 支持 240Hz 触控采样率，触摸响应迅速，让用户在日常使用与游戏场景中可轻松触控；配备专为横向使用优化的线性马达，带来有力、干脆的振感效果，配合 4D 游戏振感，可带来更逼真的游戏体验，更有《和平精英》——高品质振感，可让玩家在该游戏中感受到不同载具的振感效果，还可根据振动辨别脚步声与枪声方向。iQOO Z5 还提供了丰富游戏功能优化，首次在同价位产品中带来 GPU 控制面板，可以对 GPU 参数进行可视化展示，方便用户根据需求自行调节，以适配不同游戏场景。除此之外，还提供闪电启动、游戏高清语音、游戏预更新等功能，帮助用户体验酣畅淋漓的游戏快感。iQOO Z5 更是支持《王者荣耀》90 帧率模式，让用户可以体验到更顺滑、更精美的游戏画面体验。

满血性能之余，iQOO Z5 更具旗舰级的外观设计与高品质制造工艺，提供 “蓝色起源”、“薄暮晨曦” 和 “造梦空间” 三大配色，充分满足不同用户对色彩的挑剔选择。iQOO Z5 影像功能具有十足趣味性，拥有 6400 万超清全场景三摄系统，凭借强大的智能影像算法，可让用户拍出清晰的优质相片，同时还具备超级夜景、夜景人像、超广角夜景、夜景多风格、前置超清夜景和前置环形补光等丰富玩法，大幅提升手机的暗光拍摄能力，夜景拍摄更趣味。iQOO Z5 支持专业视频模式，可满足视频进阶用户和专业用户的创作需求，支持双视野录像，可前后同时双景录像，覆盖多场景使用。

系统上，iQOO Z5 搭载全新 OriginOS for iQOO，带来颇为实用的全局小窗功能，为用户提供优秀的多任务体验；智能隐私保护功能可智能识别用户隐私，防止第三方应用读取用户隐私信息；全新 Multi-Turbo 5.5 带来全方位系统优化能力，可有效提升系统响应能力、改善系统卡顿、优化系统进程、智能多网络融合加速，为用户带来轻快、持久、稳定的系统使用体验。

iQOO Z5 提供 3 个版本，8GB+128GB 版本售价 1899 元，8GB+256GB 版本售价 2099 元，12GB+256GB 版本售价 2299 元。