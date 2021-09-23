据外媒援引知情人士消息表示，印度廉价连锁酒店品牌 Oyo 最快可能会于下周提交 IPO 申请。消息人士指出，该公司计划在 IPO 中筹集 10 到 12 亿美元规模的资金。不过，这一消息尚未得到最终确认，上述内容或许会在未来几天内发生变化。

上月初，我栏目曾指出Oyo 计划于今年 9 月在印度上市，且该公司已与摩根大通、花旗银行、Kotak Mahindra Capital 等机构进行谈判以委托后者提供上市咨询服务。目前来看，这一计划正在按预计进行中。

监管文件显示，在获得了微软的一笔 500 万美元投资后，Oyo 的估值已经超过 96 亿美元。根据该公司创始人 Ritesh Agarwal 在三个月前的一份发言，Oyo 在银行大约有 7.8 至 8 亿美元的现金（这一数字在去年 12 月份时为 10 亿美元）。

Oyo 是 Ritesh Agarwal 于 2013 年创立的廉价连锁酒店品牌，业务广布于亚、欧、美地区的 800 多座城市，拥有上万家酒店和度假屋。与旅游和酒店行业中其他的大多数公司一样，Oyo 的业务也受到了疫情的严重打击，但最近几个月已经出现好转。

媒体指出，Oyo 当前的大部分收入是来自印度、马来西亚、印尼、欧洲等少数几个市场地区。随着这些地区疫苗接种率的逐渐提升，当地的封锁限制也在逐渐放宽，这为酒店行业提供了一些转机。不过， Agarwal 在最近的一次线上会议上表示，Oyo 也正计划将所有业务的月开支削减至 400 到 500 万美元之间。