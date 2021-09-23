根据 Sensor Tower 发布的游戏分类数据，过去一年，全球 App Store 和 Google Play 玩家在音乐/节奏类手游上的付费已超过 15.2 亿美元，同比增长 26.7%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓渠道。）

日本作为音乐/节奏类手游收入最高的市场，2020 年 9 月至 2021 年 8 月间贡献了 13.5 亿美元，占全球总收入的 88.8%。其次是中国 iOS 市场，占比为 7.1%。

正因为日本市场庞大的消费力，过去数年，音乐手游作为日本头部厂商的重点赛道之一，几乎每年都有新品上市 。不过，最为经典的当属万代南梦宫《偶像大师灰姑娘女孩：星光舞台》（后文简称《偶像大师》）。2015 年至 2019 年，该游戏连任全球音乐/节奏手游收入冠军，直到 2020 年索尼推出《迪士尼扭曲仙境》（Disney Twisted-Wonderland），冠军之位才首次易主，《偶像大师》退居第 2。

进入 2021 年，局面再次迎来新的变化。今年前 8 个月，全球玩家在乐元素《偶像梦幻祭!!～Music～》付费超过 1.7 亿美元，使其成为音乐/节奏类手游收入最高的作品。

《迪士尼扭曲仙境》和初音未来授权手游《世界计划》（Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku）以 1.39 亿和 1.25 亿美元分列第 2 和第 3 名。排名前五另外两款游戏为《偶像大师》和腾讯《QQ 炫舞》（仅统计中国 iOS 市场），收入分别为 1.06 亿和 0.55 亿美元。

6 年 IP 沉淀，领跑音乐手游市场

《偶像梦幻祭!!～Music～》是基于偶像梦幻祭 IP 开发的音乐手游续作。经过 6 年的 IP 打造，该作已拥有 49 名偶像养成角色，以及大量原创乐曲、MV、剧情等 IP 资产。

游戏于去年 3 月登陆日本市场，并于去年底相继在中国和韩国上市。截至 2020 年底，该游戏总收入达到 1.4 亿美元；今年前 8 个月，该作再度吸金 1.7 亿美元，使得总收入增长至 3.1 亿美元。

在日本市场，《偶像梦幻祭!!～Music～》位列今年 1 月至 8 月手游畅销榜第 12 名，同时也是当地音乐/节奏类手游收入最高的作品。

在音乐手游领域，打造原创 IP 需要巨大的资源投入，因此通常只有手握知名 IP 的厂商拥有入场券，但其长期回报也十分可观。以 2015 年 9 月上市的《偶像大师》为例，截至今年 8 月底，该游戏总收入已超过 13.8 亿美元。

作为后起之秀，乐元素《偶像梦幻祭!!～Music～》能在一众知名 IP 中脱颖而出，甚至领跑音乐手游赛道，除了高品质的游戏内容，其运营策略同样堪称行业标杆。在强调陪伴感的日本手游市场，偶像养成音游为玩家提供沉浸式视听体验的同时，玩家与角色之间的情感链接也成为游戏长线运营的有效保障。