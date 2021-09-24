蚂蚁集团旗下科技业务板块蚂蚁链今日发布声明，明确了其 NFT 业务的底线，蚂蚁链表示，坚决反对一切形式的数字藏品炒作。蚂蚁链今日还与阿里拍卖联手下架了一起涉嫌网络欺诈的数字藏品交易。

蚂蚁链在声明中写道：“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。”

据了解，敦煌美术研究所、杭州亚运会曾先后基于蚂蚁链粉丝粒发行敦煌飞天付款码皮肤、数字火炬。但是此后，有用户通过网上商城、微信、QQ 群等途径以 “天价” 对外售卖，引发巨大反响。

蚂蚁链提醒道，蚂蚁链粉丝粒目前仅支持数字藏品持有者、在持有 180 天后无偿转赠给符合条件的支付宝实名好友，需要强调的是，按照法律要求，转赠功能不支持任何形式的变相炒作。消费者需甄别网络欺诈风险。

蚂蚁链表示，“基于区块链的数字藏品还在探索，但我们坚决反对各种形式的炒作。炒作违背基本的价值规律，虚火上升对社会有害无益。”

值得注意的是，早在 2019 年，蚂蚁集团就曾提出区块链发展 “三做三不做”：“三做” 即用区块链来解决有社会价值的实际问题; 不断攻克区块链通向大规模实际应用的技术障碍; 与合作伙伴一起共建开放的区块链生态。“三不做” 即不做没有任何真实价值的 “空气币”; 不做违反法律法规的技术应用; 不做任何伤害用户数据安全和隐私的行为。

另外，央行今日发布处置虚拟货币交易炒作风险通知。人民银行有关负责人就《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》答记者问时表示，我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。

《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。