北京时间 9 月 24 日，国内专注于介入呼吸的医疗器械公司堃博医疗在香港交易所主板成功上市。堃博医疗（02216.HK）发行价 18.7 港元/股，市值近百亿港元。

作为早期投资方，启明创投曾于 A 轮、B 轮、C 轮连续投资堃博医疗，上市前启明创投是公司最大的机构投资方。堃博医疗的成功上市，也是启明创投 2021 年开年以来迎来的第 9 个 IPO。

堃博医疗的创新能力还得到了国际行业巨头的认可，达芬奇手术机器人制造商直觉外科早在 2018 年对堃博医疗进行了战略投资。值得注意的是，在本次 IPO 发行中，启明的二级市场投资机构启峰资本（Springhill Fund）作为基石投资者参与了堃博医疗的基石投资，继续支持堃博医疗。

堃博医疗成立于 2012 年，是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司，致力于在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。作为介入呼吸病学领域企业，堃博医疗利用专有的全肺抵达虚拟导航技术，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果，解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。

堃博医疗的核心产品包括 InterVapor 系统及 RF-II（RF 发生器+RF 消融导管），弗若斯特沙利文资料显示，InterVapor 系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II 是一种与一次性肺射频消融导管结合使用且唯一专门针对肺癌的射频消融系统。

堃博医疗拥有 476 项专利和专利申请，其中包括中国 87 项已公布专利（包括待决公告）和 248 项专利申请，以及海外 95 项已公布专利和 46 项专利申请。

在技术商业化方面，不同于大多数国际竞争对手只能提供一款商业化的导航产品，堃博医疗的介入呼吸病学导航系统已有三款实现了商业化，在一体化创新方面形成了强大的协同效应。

凭借高效研发模式、全球商业化能力和强大的生产能力，堃博医疗已经获得竞争优势。根据弗若斯特沙利文资料显示，2018 年至 2020 年，按销量计算，堃博医疗在中国的介入呼吸病学导航设备市场中位列第一，市场份额为 43.2%。

堃博医疗 CEO 湛国威表示：“香港上市是堃博医疗发展的一个重要里程碑和新起点。堃博医疗将持续高速推进产品研发，实现产品快速迭代，进一步加强我们和全球 KOL 从创新概念到产品开发、创新医疗技术推广的全面紧密合作；培育市场需求继续促进产品的全球商业化；增加人工智能和机器学习方面的投入，以升级和优化肺病患者的解决方案。堃博医疗作为医疗企业，我们要在人类克服疾病的漫漫征程中，承担起我们的企业职责，心系医生和患者，做创新医疗技术和解决方案的传播者。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“早在 2014 年启明创投就参与堃博医疗的投资，并陪伴公司共同成长。堃博医疗团队拥有全球化的眼界、坚持不懈的决心、成功的过往经历和全面领先的能力。上市对堃博医疗而言，是一个里程碑，也是一个重要的开始。希望堃博医疗以上市作为新起点，推动公司成长成为肺部介入诊疗的国际领先公司，让介入治疗成为肺部疾病治疗的金标准之一，给中国和全球患者持续地带来创新的诊断治疗手段。作为投资机构，启明创投也会继续为优质创业公司的创新提供动力，深入企业发展的生命周期，给予企业长期、全程的支持，推动行业高质量发展。”