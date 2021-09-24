近日，专注油皮人群的护肤品品牌「肤漾」已完成千万级 A+轮融资，由高飞基金及云沐资本联合投资，老股东启赋资本超额追加投资。本轮融资将主要用于产品研发和品牌建设。

肤漾创立于 2020 年 3 月，聚焦油皮用户护肤诉求，致力于打造功能性油皮护肤专业品牌。肤漾瞄准 16-24 岁 Z 世代用户，基于油皮肌理研发出 “控油+修护” 油皮护肤专属解决方案，并着重做用户体验和沟通。据悉，肤漾 12 个月内复购金额超过 65%，平均客单价超过 180 元，天猫店上线第一年累计销售额过亿元，目前已实现盈利，月销售额稳定在千万元以上。

启赋资本合伙人傅哲宽表示：“我们非常看好功效护肤这个赛道，无论从渗透率还是增长趋势，功效护肤都具备很好的成长性。肤漾从油皮细分领域切入，通过品牌复购率能看出准确的满足了细分人群的需求，并逐渐形成心智。创始团队经过多年沉淀，在美妆个护行业品牌战略和组织能力上，能很好应对未来更大的机会和挑战。”

高飞基金管理合伙人刘军表示：“少烧钱，增长快” 是我们最朴素的投资逻辑。护肤品这条赛道非常拥挤，但不应该成为司空见惯的智商税和营销秀。肤漾是一个有着明确定位和功能诉求的护肤品品牌，专为油性皮肤研制产品解决方案。起步就直指用户心智，打造专家品牌。天猫上线半年，复购金额超过 65%，复购率超过 30%，这在行业里极为罕见。同时，创始人天成是新消费领域的连续创业者，深谙各大平台的流量规则和运营打法。更为可贵的是，肤漾的几位合伙人有着强大的共情能力和同理心，这是一个消费品品牌持续成功的底色和素养。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。