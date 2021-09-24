以下内容来自工信部：

2021 年 1-8 月份软件业经济运行情况

1-8 月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）总体呈良好发展态势，业务收入稳步增长，利润总额增速持续放缓，软件出口平稳增长，从业人数规模小幅扩大。

一、总体运行情况

软件业务收入稳步增长。1-8 月份，我国软件业完成软件业务收入 59710 亿元，同比增长 20.8%，增速比 1-7 月份回落 0.6 个百分点，近两年复合增长率为 15.3%，较 1-7 月份提高 0.5 个百分点。

利润总额增长持续放缓。1-8 月份，全行业实现利润总额 6666 亿元，同比增长 9.3%，比 1-7 月份回落 3 个百分点，近两年复合增长率为 7.6%。

软件出口平稳增长。1-8 月份，软件业实现出口 332 亿美元，同比增长 10.9%，增速与 1-7 月份持平。近两年复合增长率为 4.6%。其中，外包服务出口 93.8 亿美元，同比增长 21.3%；嵌入式系统软件出口 124 亿美元，同比增长 2.6%。

从业人数规模小幅扩大，工资总额加快增长。1-8 月份，我国软件业从业平均人数 777 万人，同比增长 6.3%，规模比 1-7 月份增加 10 万人；从业人员工资总额同比增长 11.9%，较 1-7 月份提高 0.3 个百分点，近两年复合增长率为 7.8%。

二、分领域运行情况

软件产品收入增速小幅回落。1-8 月份，软件产品实现收入 15582 亿元，同比增长 17.3%，比 1-7 月份回落 0.2 个百分点，占全行业收入的比重为 26.1%，比去年同期回落 0.8 个百分点。制造业数字化转型需求不断释放，推动工业软件产品收入完成 1466 亿元，同比增长 17.0%，占软件产品收入比重为 9.4%，占比较去年同期提高 0.5 个百分点。

信息技术服务收入保持快速增长。1-8 月份，信息技术服务实现收入 37951 亿元，同比增长 23.9%，高出全行业平均水平 3.1 个百分点，在全行业收入中占比为 63.6%，比去年同期提高 1.7 个百分点。其中，云计算、大数据服务共实现收入 4893 亿元，同比增长 22.2%，占信息技术服务收入的 12.9%；电子商务平台技术服务收入 5495 亿元，同比增长 31.2%；集成电路设计收入 1444 亿元，同比增长 29.1%。

信息安全行业规模加速扩容。1-8 月份，信息安全产品和服务共实现收入 1035 亿元，同比增长 23.1%，比 1-7 月份提高 1.2 个百分点，高出全行业平均水平 2.3 个百分点。

嵌入式系统软件收入增长持续放缓。1-8 月份，嵌入式系统软件实现收入 5142 亿元，同比增长 9.6%，比 1-7 月份回落 1.8 个百分点。

三、分地区运行情况

东北地区软件业收入加快增长，西部地区增长明显放缓。1-8 月份，东部地区完成软件业务收入 48068 亿元，同比增长 21.2%，比 1-7 月份回落 0.6 个百分点，高出全国平均水平 0.4 个百分点。中部地区完成软件业务收入 2759 亿元，同比增长 21.2%，比 1-7 月份回落 0.6 个百分点。西部地区完成软件业务收入 7116 亿元，同比增长 18.9%，比 1-7 月份回落 1.2 个百分点。东北地区完成软件业务收入 1768 亿元，同比增长 15.6%，比 1-7 月份提高 0.3 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 80.5%、4.6%、11.9% 和 3.0%。

主要软件大省业务收入两位数增长，利润保持平稳增长。1-8 月份，软件业务收入居前 6 名的省份中，北京、广东、江苏、浙江、上海和山东软件收入分别为 12209 亿元、10568 亿元、7600 亿元、4961 亿元、4754 亿元和 4430 亿元，分别增长 32.0%、18.1%、15.6%、12.5%、24.5% 和 22.6%，六省（市）合计软件业务收入 44522 亿元，占全国比重为 74.6%，占比较去年同期提高 2 个百分点；共实现利润总额 5325 亿元，同比增长 8.7%，低于全行业平均水平 0.6 个百分点。

中心城市软件业务收入增速稳中有落，利润总额加快增长。1-8 月份，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 31463 亿元，同比增长 16.7%，比 1-7 月份回落 1.2 个百分点，占全国软件业务收入比重为 52.7%，占比较去年同期回落 1.5 个百分点。其中，广州和济南软件业务收入同比增速超过全行业平均水平。中心城市软件业利润总额 3821 亿元，同比增长 4.0%，比 1-7 月份提高 0.8 个百分点。其中，西安和哈尔滨的利润总额增速超过 20%。