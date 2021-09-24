近日，光学平台技术研发公司纳弘熠岦获得华盖南方、布谷天阙、启浦投资三家机构数千万元 A 轮融资，顺涌资本担任独家财务顾问。

纳弘熠岦团队是一个集半导体技术及工艺、清洁新能源、薄膜新材料等方面研究和产业化于一身的综合性创业团队。核心成员包括詹兴华博士、陈飞博士，均有十年的国外新加坡南洋理工大学、新西兰奥克兰大学博士、博士后学习与日本富士太阳能、新西兰 Zinniatek 等公司工作经验。公司获全球知名半导体芯片设备厂商德国海德堡设备官方网站认可——亚太区灰阶曝光成型能力的优秀团队。

至今，已申报和获得批准国内外发明专利超过 20 项，发表 SCI 期刊及论文 20 余篇。

通过多年的国内外学习及工作实践经验积累，公司拥有大量微纳结构设计与制作的数据库，一些特定的光学单元的设计文件以及胶水材料配方可以给公司新技术与新项目的研发提供便利与基础，并且能快速地应用到客户的实际需求当中，快速、高效地为客户提供解决方案，健全的数据库为公司提供了强大的竞争优势。

核心团队 2014 年回国，一直致力于微纳功能结构精密制造与半导体开模技术的研发和产业化。公司拥有从原理设计到量产出货的全套工程软实力和硬实力，并且公司具有将特定/特殊材料与功能结构结合并产生特殊/特定功能的器件的设计制作能力。团队运用自身积累多年的半导体技术及工艺，对传统精密制造行业进行降维打击，针对光伏新能源、显示行业功能薄膜材料等两个万亿级市场进行技术应用拓展和形成产品切入。目前，纳弘熠岦的技术已经在光伏精密掩膜、显示光学功能膜两个行业落地。同时基于底层技术的应用创新，打破了该行业海外的相关技术和产品垄断与专利限制，实现了很好的国产替代，同时对于行业发展具有重大技术革新意义。

客户方面，纳弘熠岦已和光伏行业龙头厂商建立合作关系，并签订了过亿元的订单需求。在显示光学产品方面，纳弘熠岦已经和商业显示龙头建立合作关系。2021 年，纳弘熠岦预计营收人民币数千万元，2022 年公司预计营收将达数亿元。

技术与产品：电极栅线细密化技术以及镍网

应用领域：光伏网版，使得光伏电池片的栅线细密化，光伏电池片降本提效。

创新点：运用光学设计能力和半导体开模技术跨领域降维应用到传统精密制造行业。

目前光伏行业应用现存的网版和传统丝印技术，量产的光伏电池片电极栅线线宽约在 29 um~30 um，已经处于极限水平，无法进一步突破，形成工艺制约。纳弘熠岦通过经过光学设计能力和半导体开模技术生产出特制镍网，并贴合制成的网版，配合调整相应的丝印工艺可以轻松达到印刷光伏电极线宽均匀控制在 25 um 以内，突破现在传统网版的精度瓶颈，因为电极栅线线宽变窄，银浆耗量减少，电池片制作成本降低，比起传统光伏网版技术，每个光伏电池片可以节省 15%~25% 的非硅成本，经济效益明显。同时因为特制镍网新工艺获得更好的光伏电极栅线形貌，减少遮光面积，光电转换面积增大，发电量提升。

由于电极栅线细密化技术以及镍网的使用，使得光伏网版的精度控制不再受制于海外钢丝网资源；光伏网版生产与制作不再受制于全球垄断的钢丝网日本厂商供应，可以使用更低目数的钢丝网资源，提高光伏网版的生产制作良率和效率。过去，光伏网版中的核心材料（钢丝）被日本企业 Asada、Smart、显能胶水三家垄断。国内厂商曾经到海外寻求该类似技术，但是由于加工价格昂贵，同时周期都要在半年以上，难以在国内量产。

根据纳弘熠岦创始人 CEO 詹兴华解释，如果日本企业提供的钢丝材料断供，中国光伏行业的太阳能电池片的光电转化效率有可能将下降 2%-3%。“过去都是海外做前沿研究，国内量产，现在国内也可以有前沿技术沉淀。” 詹兴华博士表示。

纳弘熠岦带来的光伏丝印的底层革新，对于光伏网版核心材料国产替代来说是迈出了一大步。

除了光伏网版应用外，纳弘熠岦还提供显示光学功能膜。显示屏幕在不同角度看，会有亮度差异和色彩差异，纳弘熠岦正是解决了这一痛点，对显示屏起到色差补偿、提升侧视角显示性能、防眩光、无闪点/低闪点、防眩光减反的作用，目前该技术和产品已经应用在商业显示龙头的医疗屏、教育屏和会议屏上。纳弘熠岦自主掌握一整套从胶材到生产工艺到光学结构的知识产权，打破海外的相关技术和产品垄断，使得行业中国厂商不再受制于全球垄断的日本厂商专利限制，对于显示功能膜材行业具有重大技术革新意义。

同时，目前纳弘熠岦已构建 3000 平米无尘洁净车间，完整的半导体开模产线，以及纳米压印产线等。

纳弘熠岦计划 2021 年底全面扩产，产品即将进入市场批量供应。本轮融资主要用于扩展研发团队、增加生产设备等方面。

纳弘天使投资人刘凌韬认为：通过将微纳光刻和纳米压印两大技术紧密地结合，在超大规模集成电路、生物芯片、光电产业等众多领域会具有大量的技术应用，技术的延展性具备十分丰富的想象力。纳弘团队及其所拥有技术将会在未来更多领域的应用实现全面开花，在更多的卡脖子领域打破进口垄断的市场格局，填补国内的技术空白。

本轮投资机构华盖南方认为：“纳弘团队将光学结构设计、半导体、材料科学等多种跨领域技术综合应用于先进制造产业，多年来积累了从原理、材料到模具、工艺、数据库的系统性技术，有望在多个产业实现革命性技术创新。其镍网产品突破技术极限和降本增效极限、光学功能膜产品解决了行业痛点，均具有极高技术价值和门槛。未来纳弘将持续迭代平台型技术，在更多领域创造产业升级。”

本轮投资机构布谷天阙认为：“纳弘是一支集结构、工艺、材料等跨学科综合能力于一身的团队，其利用纳米级结构制造工艺为传统制造业技术赋能、创造增量，符合当前制造业导入高新技术实现降本增效的必然趋势。在现有先发优势的基础上，如能在光伏和显示两大市场持续开拓，有望成长为领先的技术型平台企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。