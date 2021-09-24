近日，农业农村部公布了 16 个 2021 年度金融支农创新试点。其中，南京市新型农业经营主体信息信用管理平台入选试点名单。

据南京市农业农村局官网信息，据南京市农业农村局官网信息，上述试点平台由该部门规划管理，蚂蚁链提供技术支持，南大尚诚提供服务支持。此外网商银行、江苏紫金农商银行等机构将联合提供金融科技服务。

据了解，该平台共包括数字化管理服务系统、精细化评估指标体系及多元化金融服务场景三个模块，通过梳理整合农业农村、林业、气象等涉农信用信息，及家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的生产经营信息，建立一套信用评级体系，为金融机构授信放款提供风控决策支持。

数字时代，越来越多的新技术被应用于三农领域。作为创新试点，南京农村信用平台最大的亮点是运用了区块链等新一代信息技术。其中蚂蚁链提供的区块链技术作为底座，让上链信息实现真实可信，并通过隐私计算等技术确保信息流转安全合规，便于相关部门有效监管。

据悉，平台前期将联合紫金农商银行、网商银行、南京银行、溧水农商行、高淳农商行等多家金融机构共同提供基于信用体系的金融服务，未来也将开放给所有提供支农服务的金融机构。

（图为电商专业的学生在为上区块链的农产品拍摄直播视频）

2020 年的中央一号文件中首次提到了区块链，提出 “加快物联网、大数据、区块链、人工智能等现代信息技术在农业领域的应用”；而 2021 年的 “一号文件” 则提出 “发展智慧农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合”。

近年来的一个明显趋势是，区块链等新一代信息技术正在成为农业农村现代化的数字基础设施，众多科技企业也在不断探索科技助农的新模式。过去一年，蚂蚁链为农产品及农村土地产权交易提供的上链溯源及确权服务，涉农业务量增长了 12 倍；阿里云在全国各地推广了十多个基于物联网、大数据、云计算等技术的数字农场；网商银行则为农户提供了全流程在线的数字化普惠金融服务。

国家发改委产业经济与技术经济研究所农村经济研究室主任涂圣伟认为，我国已经进入全面推进乡村振兴的新阶段，依托科技为农业产业链供应链各环节注入新的发展动能，将成为未来一段时间的重要趋势。