根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，2021 年 Q2，全球手机基带芯片市场规模增长 16%，达到 72 亿美元。

Strategy Analytics 的手机元件技术（HCT）研究报告指出，2021 年 Q2，高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔占据了手机基带芯片收益份额的前五名。另一方面，受贸易制裁的影响，海思的出货量在该季度下降了 82%。

2021 年 Q2，高通以 52% 的收入份额领先基带芯片市场，其次是联发科（30%）和三星 LSI（10%）。

5G 基带芯片收益占到 2021 年 Q2 基带总收益的近三分之二。

蜂窝物联网基带芯片玩家 Sequans 和 Nordic Semiconductor 因供应限制受到冲击，但有望在 2022 年实现大幅增长。

Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监兼该报告的作者 Sravan Kundojjala 评论道：“尽管面临联发科的激烈竞争，但高通仍以 68% 的出货量份额领先 5G 基带芯片市场。由于与智能手机 OEM 厂商和半导体代工厂的密切关系，高通在 2021 年 Q2 的 5G 基带芯片出货量连续第三季度超过 1 亿。

Strategy Analytics 认为，高通的 5G 驱动的增长将持续到剩余的 2021 年和 2022 年。”

Strategy Analytics 射频和无线元件服务总监 Christopher Taylor 补充说：“联发科的 5G Dimensity 芯片继续广受欢迎，推动了其基带芯片收益在 2021 年 Q2 增加了一倍多。然而，Strategy Analytics 认为，由于产能限制，联发科在 2021 年下半年的增长势头与上半年相比将放缓。另一方面，在竞争激烈的虎贲品牌产品组合的推动下，紫光展锐的 LTE 出货量在该季度跃升 169%。”