日前，洋码头西南总部在重庆正式启用，重庆市渝中区副区长邓光怀一行领导莅临西南总部指导，并与洋码头创始人&CEO 曾碧波、洋码头联合创始人范春燕等共同见证了洋码头西南总部开业揭牌仪式。

揭牌仪式现场，范春燕在讲话中表示，“重庆对洋码头来说是非常重要的一个城市，西南总部落户重庆，意味着洋码头西南新零售战略进入到新的阶段。”

洋码头西南总部入驻重庆并非偶然，重庆是洋码头未来在西南乃至全国新零售市场布局的先锋，具有借鉴意义。

洋码头此前曾透露，重庆作为直辖市，位于西南腹地，拥有着庞大的新中产人群，这些消费者对跨境消费的需求是很强烈的，因此洋码头很看好西南区域城市的消费潜力。

上海发布的《2020 城市商业魅力排行榜》显示，重庆商业魅力指数达到 88.74 分，在新一线城市中排名上升至第二。重庆商业资源集聚度指数在新一线城市中排名前三。在综合衡量餐饮、便利店、超市、服装店总量的基础商业指数中，重庆排名全国前五，位列 “中国十大夜经济影响力城市” 榜首。

实际上，重庆正在加快发展首店经济，培育新的消费经济增长点，吸引各类品牌首店入驻。据赢商网不完全统计，去年落户重庆的各类首店中，全球首店 4 家、全国首店 8 家、西南首店 30 家、重庆首店 130 家。

当下的新增流量和消费来自下沉市场，来自更广阔的中部、西部、东北、华南。如今，在中国做电商只有两个出路，一个叫出海，一个叫下沉，出海是做国际化的生意，下沉是做三四线新兴消费人群的生意——洋码头选择下沉，是流量结构变化使然。

重庆已经成为洋码头开拓下沉市场的首要阵地。除了西南总部落户重庆，近期洋码头还将在重庆开设首家免税直购快闪店。

范春燕在揭幕仪式中表示，“未来将在重庆紧锣密鼓的进行市场布局，洋码头在渝首家快闪店也即将在重庆开业。”

深耕下沉市场，寻找增量市场，洋码头的新零售战略值得期待。