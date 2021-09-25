如何打造适合年轻人的手机，真我有其自己的想法。而最新的真我 GT Neo2，将游戏和设计融合在了一起，显然这也是年轻人最关心的两个卖点。

从外观设计上来看，这是一款富有设计感的机型。你可以看到 realme 家族一贯的风格，这次加强了时尚的元素。真我 GT Neo2 厚度仅 8.6mm，机身重为 199.8g，是目前最轻的 5000mAh 旗舰手机。外壳使用了 3D 玻璃材质，抗摔、耐刮花、环保、抗指纹工艺，表面更顺滑，整体机身摸起来仿佛触摸在丝绸上一般。双纹双镀 AG 工艺，通过 2 层高精度机加工纳米纹理匹配叠加，两层纳米光学镀膜工艺镀膜营造出迷幻色彩流动，再通过高精密覆合设备，使纹理和镀膜紧密地与一层 AG 玻璃贴合，实现光线在不同的纹理和镀膜中来回折射和反射，最终呈现细腻而柔和的炫彩效果。

在手机的正面，可以看到前置 1600 万超清广角镜头，支持前置人像超级夜景，夜景自拍更明亮好看。支持人像虚化+HDR 自拍，可以提供效果更好的人像虚化。双摄硬件组合，人像虚化不仅支持拍摄照片，同时也支持拍摄视频，带来电影级景深效果。转到机身的背面，我们可以看到后置 6400 万广角三摄：6400 万主摄像头，F1.8 光圈，1/1.72 英寸大底；800 万像素 119° 超广角镜头以及 200 万像素 4cm 微距镜头，F2.3 光圈，全面满足年轻用户的拍摄需求。

实际拍照方面，真我 GT Neo2 可玩性不错，有多种拍摄模式，包括 DIS 超清抓拍、光影强化滤镜、移动延时视频等。在夜晚模式下，光线不足可以考验真我 GT Neo2 的成像能力。从实拍照片来看，可以获得不错的成像质量，对于暗处的细节和景物的刻画都比较犀利，夜景模式下，也能抑制一定的噪点，霓虹灯关的捕捉也较为鲜艳也不迷糊。

为了迎合游戏玩家的需求，就要配置一个足够好的屏幕以带来更好的视觉效果，真我 GT Neo2 采用 6.62 英寸最新三星 E4 屏，120Hz 刷新率，100% P3 广色域，2400×1080 FHD+分辨率，PPI 为 397，GG5 大猩猩 5 代玻璃，支持 DC 调光。120Hz 高刷新率比主流 60Hz 屏幕，显示更流畅、无拖影，操作更跟手。看资讯、玩游戏，超高帧率，流畅到底。当然，为了保证游戏的流畅性，处理器要保证，所用的高通骁龙 870 旗舰处理器采用 7nm EUV 制程工艺打造，相比上一代高通骁龙 865 处理器，CPU 性能提升 10%。Adreno 650 GPU 为高通骁龙 865 的升级版，主频从 587MHz 提升至 670MHz，主频提升 14%，综合性能提升 10%。另外，UFS3.1 顺序写入性能再提升，游戏加载，应用启动较快，同时兼顾了功耗和续航。

对于游戏玩家来说，要玩得久，电池得有保证，同时散热也要兼顾。先来看下续航，真我 GT Neo2 配备 5000mAh 双电芯大电池，续航时间大幅提升，充电速度也有保障，可以在 36 分钟充满 100%。真我 GT Neo2 采用 8 层式立体散热结构。8 层立体散热由上至下分为：石墨片, VC, 金刚石凝胶，铜箔（上层），凝胶，硅胶片，铜箔（下层），石墨烯。真我 GT Neo2 首次增加了一层金刚石凝胶，加强整体散热能力。多层立体式石墨散热，100% 全覆盖核心发热源，可以大幅降低温度。

游戏的实际体验方面，拥有几个辅助的游戏模式。HyperBoost，让你畅玩游戏拒绝卡顿。Frame Boost 帧率加速，智能预测高强度团战情景，提前释放全速性能。Touch Boost 触控加速能够确保流畅跟手。社交消息以弹幕的形式呈现，玩游戏也不耽误查看消息。在游戏复活等待和跳伞等待期间，用户可以从游戏应用中退出来。在这段等待时间内，玩家可以回复一些重要的信息。另外，支持 RAM 智能分配，和手机性能的动态调节，为手机提供超强的游戏性能。值得注意的是，真我 GT Neo2 搭载线性双扬声器，游戏自带 “声音外挂”，升级了 Dolby Atmos Games 功能，可以让玩家在《QQ 飞车》中获得全方位沉浸式的声音体验。

总的来说，真我 GT Neo2 拥有时尚的外观和设计，极佳的做工。在年轻人关注的拍照方面，做得扎实。在游戏方面，得益于其处理器和硬件的保障，不错的续航力，再加上软件方面做的人性化设计，能够在把玩的时候心无旁鹫，尽情开耍。在中端机领域，这应该是款符合年轻人消费力的上佳产品。