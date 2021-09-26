新一代惠普工作站实现性能与视觉双突破

2021 年 9 月 25 日，北京 – 惠普于今日正式推出了全新 ZBook G8 系列新品。作为惠普工作站家族的全新重磅力作，ZBook Studio G8 大师本和 ZBook Fury G8 专业图形工作站专为创作族群量身定制，以可靠的性能、精准的色彩技术和不断创新的技能助力创作族群随时随地尽情抒发创作灵感，出色呈现更多创新作品，畅享创意世界的无限可能。

惠普 ZBook G8 系列新品亮相

美学经济促进创意产业发展，高性能创作工具成创意族群新刚需

随着经济发展和居民收入水平的提高，中国消费者的购买驱动因素发生了显著的变化，从注重 “价格” 因素，到关注 “功能”、“服务” 等因素不断升级，并逐步进入 “美学驱动消费” 时代。在满足了性价比、功能及服务的基础之上，消费者对审美文化的需求与日俱增，美学经济悄然而至。数据显示，41% 的消费者在消费过程中倾向于选择独特的设计，97% 愿意为产品的颜值买单。美学经济的流行使得创意产业的蓬勃发展成为必然，创意族群作为创意产业的核心，其设计美、传递美的角色愈发重要，而高性能的创作工具也成为了创意族群在捕捉灵感、交付设计的刚需所在。

“惠普工作站自诞生的 40 多年以来，一直代表着惠普性能最强大、色彩最灵动、实力最出众的工作站产品线，在全球范围内支持了数百万的创作族群。” 中国惠普有限公司副总裁暨大中华区个人信息产品事业部总经理周信宏表示，“无论是创作族群在灵感来袭时需要快速捕捉灵感，还是需要结合其他领域的知识和经验突破边界，惠普全新 ZBook G8 系列产品以创新科技释放 Z 力量，其性能及卓越表现力可以满足创作族群各方面的需求，让灵感落地成金。”

新一代惠普工作站，实现功能与视觉双突破

澎湃性能 捕捉灵感

新一代惠普 ZBook G8 系列产品搭载高性能 CPU 和专业级 GPU，提供创作所需的强悍负载能力，助力创作族群实现随时随地抓取灵感、快速记录创意想法。同时，轻薄便携的机身，加之军工级品质，有效保障创作者即使在复杂环境下依然可以顺畅工作。

ZBook Studio G8 大师本

澎湃性能，相辅相成 ：借助最高 NVIDIA RTX™A5000 或 NVIDIA® GeForce RTX™3080 GPU，辅助创作族群在数秒钟内完成动画制作，并进行实时渲染或可视化，为创作族群随时迸发的创意灵感保驾护航。此外，ZBook Studio G8 支持英特尔®酷睿™i9 博锐™处理器，不仅能够处理 Adobe Premier Pro®等复杂的多线程应用，还可以提高 Autodesk® 3ds Max® 等单线程应用的运行速度，从而大幅提升多任务处理能力。ZBook Fury G8 在全新的第 11 代英特尔® 酷睿™ i9 和至强® 处理器、高达 128GB 3200MHz 的系统内存、NVIDIA RTX™ A5000 显卡和 Thunderbolt™4 端口选择所提供强大性能加持下，满足用户在多个应用工作流程中轻松操作。

：借助最高 NVIDIA RTX™A5000 或 NVIDIA® GeForce RTX™3080 GPU，辅助创作族群在数秒钟内完成动画制作，并进行实时渲染或可视化，为创作族群随时迸发的创意灵感保驾护航。此外，ZBook Studio G8 支持英特尔®酷睿™i9 博锐™处理器，不仅能够处理 Adobe Premier Pro®等复杂的多线程应用，还可以提高 Autodesk® 3ds Max® 等单线程应用的运行速度，从而大幅提升多任务处理能力。ZBook Fury G8 在全新的第 11 代英特尔® 酷睿™ i9 和至强® 处理器、高达 128GB 3200MHz 的系统内存、NVIDIA RTX™ A5000 显卡和 Thunderbolt™4 端口选择所提供强大性能加持下，满足用户在多个应用工作流程中轻松操作。 极致纤薄，超长续航 ：采用轻薄的机身设计，ZBook Studio G8 整体机身 1.79 千克起，通过提高产品的便携度，进一步推动灵感的快速捕捉。此外，ZBook G8 系列产品具有持久的电池续航时间，长久待机支持创作族群进行创作。值得一提的是，ZBook StudioG8 支持 2TB、ZBook Fury G8 支持 8TB 的本地 NVMe 存储容量，可以高速处理多个任务并告别外部硬盘，帮助创作族群免受外界干扰，随时随地记录 “不打烊” 的灵感。ZBook Studio G8 还首次支持 RGB 自定义背光键盘，创作族群可将常用热键设置为自己喜爱的颜色，从细节处彰显属于每一位设计师的个人风格。

：采用轻薄的机身设计，ZBook Studio G8 整体机身 1.79 千克起，通过提高产品的便携度，进一步推动灵感的快速捕捉。此外，ZBook G8 系列产品具有持久的电池续航时间，长久待机支持创作族群进行创作。值得一提的是，ZBook StudioG8 支持 2TB、ZBook Fury G8 支持 8TB 的本地 NVMe 存储容量，可以高速处理多个任务并告别外部硬盘，帮助创作族群免受外界干扰，随时随地记录 “不打烊” 的灵感。ZBook Studio G8 还首次支持 RGB 自定义背光键盘，创作族群可将常用热键设置为自己喜爱的颜色，从细节处彰显属于每一位设计师的个人风格。 军工品质，随时创作：ZBook Studio G8 和 ZBook Fury G8 均通过 21 项 MIL-STD 810H 军工级别认证，在面对极端气候或者严苛环境时能保障创作族群随时随地记录灵感。

出色呈现 颠覆视觉

在专业创作过程中，创作者需要可靠的色彩，保障从创作到出品的精准还原。ZBook Studio G8 提供 100%DCI-P3 色域覆盖的新一代惠普 Dream Color 显示屏经过 PANTONE® 验证，可确保一流的色彩精度。此外，该解决方案还支持 120Hz 刷新率，有助于实现流畅的高速视频和动画的画面运动。

ZBook Fury G8

突破边界 灵活创作

基于丰富的软硬件技术和生态支持，惠普坚持不断创新升级，为创作者提供完美的创作平台。惠普工作站具备丰富的 ISV 认证组合，通过携手合作伙伴，拥有 21,000+软硬件认证组合，实现软硬无缝衔接，满足创作者更多创作需求，实现所想皆可获。

此外，面对当下的混合工作环境，创作者更需要借助个性化的计算体验和正确的 IT 解决方案实现远程协作。惠普 ZCentral 解决方案便是在远程办公趋势下保持关键业务正常运转的核心力量。它帮助用户通过 ZCentral Remote Boost 软件远程访问工作站，同时它的实时协作功能也可为艺术家、设计师和工程师带来快速响应的性能，实现随时随地访问办公室或制作工作室的全部资源。

惠普 ZBook G8 系列产品的诞生为创意工作者提供了便携、强劲的创作工具和多元化的解决方案。未来惠普将继续通过最新的软硬件服务和生态支持，助力创作者将脑海中万千创意梦想转化为现实。

惠普 ZBook Studio G8 和惠普 ZBook Fury G8 都将于 2021 年 9 月正式在中国上市。