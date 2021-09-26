近日，苏州清听声学科技有限公司（以下简称 “清听声学”）已完成数千万的 A++轮融资，本轮融资由中泰创投、汇付创投联合领投，原股东参与跟投，本轮融资将应用于高端人才招募和继续研发屏幕定向发声技术，扩充聚音屏 Focusound Screen 产品矩阵和应用场景，开拓国内外市场，以实现屏幕定向发声技术和聚音屏的全球化、规模化应用。2020 年初，清听声学获得由中信证券、苏高新联合领投的 A+轮融资。

清听声学成立于 2015 年 3 月，公司总部位于苏州，是一家专注于声学技术和应用、集研发设计、解决方案、生产销售为一体的国家高新技术企业。其拥有包括定向发声技术、声源定位技术、声音成像技术等 5 大声学技术，并据此开发出包括智慧舞场系统、机动车超标噪声抓拍系统、教室均衡扩声系统在内的 5 大基础产品系列，从噪声防治、声音环保、健康声环境改造等痛点入手，为交通、教育、文体旅等行业提供一站式创新声学应用解决方案。

清听声学总经理栗振表示清听声学从 2015 年就开始研究定向声技术，聚音屏 Focusound Screen 是清听声学的第三代定向声技术，它无需借助传统扬声器或者喇叭，直接使用屏幕本身作为发声单元，让屏幕发定向声，是显示和音频技术的融合。

清听声学聚音屏产品将于 2021 年年底上市；2022 年下半年会有集成聚音屏功能的终端产品上市。

在聚音屏产品模式上，清听声学可以进行技术、工艺授权（OEM）或模块化销售（ODM）两种形式。

清听声学积极进行定向声技术的专利布局，目前拥有聚音屏技术的全球专利，包含在中国、美国、日本、德国、法国、英国等拥有 150+专利。

在合作伙伴上，目前，清听声学客户数量达数千家，栗振表示，最新的聚音屏产品正同显示领域头部企业合作。

本轮投资方中泰创投董事长姜颖表示，显示行业目前面临的两大驱动：消费市场和场景扩容。聚音屏是显示行业的革新性技术，且清听声学和显示头部企业在开展合作，我们对聚音屏的应用前景保持期待。

汇付创投业务合伙人、董事总经理张稷表示，聚音屏所锚定的消费级显示器市场存在着巨量机会。清听声学在定向声技术领域，创新开发了一系列行业应用，随着社会对声音环保需求的不断提高，定向声应用赛道将迎来爆发。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。