新冠疫情在全球蔓延一年后，彻底改变了全球 PC 显示器以往停滞不前的市场状况。2021 年第二季度全球 PC 显示器出货量继续呈现强劲增长态势。国际数据公司（IDC）的全球 PC 显示器季度报告显示，2021 年第二季度，全球 PC 显示器出货量超过 3500 万台，同比增长 11.2%。

伴随着强劲的终端需求，缺货的压力在二季度持续影响 PC 显示器市场。一方面，上游电子配件尤其 IC 缺货严重，导致显示器市场供不应求；另一方面，运输成本的上升和物流方面的挑战也加剧了 PC 显示器缺货。同时渠道商对缺货的恐慌情绪等多种因素促使二季度 PC 显示器价格持续上涨。

第二季度全球 PC 显示器商用市场出货量与去年同期相比市场份额略有下降。尽管全球复工率在提升，但是商用市场并没有明显的好转，企业级用户更倾向于购买 PC。家庭用户和游戏显示器在 2021 年第二季度带动了大部分需求，以消费者为中心的小厂商也因此受益。二季度 TOP5 以外的厂商市场份额从去年同期的 32.2% 提升至 36%。

展望未来，随着需求水平下降和电子配件短缺的缓解，显示器成本趋于稳定。IDC 预计，2021 年全球显示器的出货量将超过 1.47 亿台，达到 2012 年以来的历史新高。预计未来几年销量将逐渐减少，2025 年全球显示器市场规模维持在 1.39 亿台。

IDC 全球显示器研究经理 Jay Chou 表示：“PC 显示器连续五个季度实现了同比正增长，其中四个季度实现了两位数的增长。这种势头在显示器的历史中首次出现。不过，我们认为市场将很快进入拐点。终端市场需求将在 2021 年下半年开始冷却，2022 年至 2024 年将出现小幅下滑。然而与疫情前相比，移动式办公/学习模式越来越受欢迎，显示器的使用场景也在逐渐扩大。”