近日，杭州杰毅生物技术有限公司（以下简称 “杰毅生物”）完成数亿元人民币战略融资，本轮融资由华泰紫金旗下管理的紫金弘云基金、华泰国信医疗基金与阿里创投共同领投，老股东辰德资本、比邻星创投和前海母基金等老股东持续加码。本次募集资金将主要用于新产品研发与注册报证，进一步推进全国商业化应用战略等方面。

杰毅生物成立于 2019 年，总部位于浙江杭州，是一家专注于感染性疾病分子诊断的高新技术企业。公司秉承创新驱动发展的经营理念，致力于将数据驱动与产品创新相结合，开拓先进的分子诊断技术在感染性疾病等人类健康领域的应用，让疾病诊断更简单、更快速、更智能。公司由贝瑞基因创始团队成员王珺博士和迪安诊断原战略投资板块负责人、浙江大健康产业基金合伙人钟杰先生共同发起成立，其以高通量测序（NGS）和基因编辑（CRISPR/Cas）为技术平台，将基因检测、大数据分析和人工智能等前沿技术融合创新，致力于 “让每位感染患者第一时间得到精准诊疗”。

该公司拥有全球领先的一站式全自动化 mNGS 产品解决方案，将 mNGS 的应用场景由第三方实验室带到医院，使 mNGS 检测与患者 “零” 距离，彻底改变了 mNGS 的商业模式；公司在全国首推定量 mNGS 检测项目，解决传统 mNGS 只能定性无法定量的问题，实现了人源和病原体核酸的定量检测，使得检测结果更加精准；公司实现了行业最快的 TAT 检测时间，并持续突破打造更快的交付速度，为患者与疾病的 “生命赛跑” 提供绝佳助力。杰毅生物也凭借强大的产品技术能力，成为了全国唯一一家为新冠重症患者提供本地化 mNGS 检测的公司。

杰毅生物创始人、CEO 王珺博士表示：“非常荣幸能够获得本轮投资机构的认可和支持，杰毅从创立之初就立志用自动化、一体化、智能化的方案来解决病原分子诊断所面临的难题，直击病原微生物检测时效性不足的痛点，为临床提供全场景化的病原分子诊断整体解决方案。对于过去一年蔓延极为迅速的新冠疫情来说，快速、精确地诊断显得尤为重要，我们将不断迭代自动化产品方案，并通过各个环节的创新以及与大数据、AI 算法的结合帮助医生解决感染性病原体检测 ‘快、准、全’ 的世界性难题，对新发突发传染病进行监控。疫情虽然为社会公共安全带来挑战，但也为感染性疾病的精准诊疗带来机遇，随着越来越多的专家共识的发表，行业规范和标准会逐渐形成，杰毅生物也将尽我们所能把分子诊断做得更简单，让病人能更快得到精准诊治。”

华泰紫金董事总经理，大健康投资负责人张泉源表示：“新冠疫情的爆发加速了临床对重症感染患者病原微生物的宏基因组检测的认知与需求，在这个新兴的领域和赛道，杰毅生物作为开拓者，始终坚持技术创新，致力于解决行业痛点，我们高度看好公司创始团队自成立以来对行业发展的判断力以及高效的执行力和社会责任感，期待公司未来持续高速的发展，造福全球有需求的患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。