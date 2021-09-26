根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，过去 12 个月，美国博彩手游玩家在游戏中的付费增长 16.4% 至 48 亿美元。

Sensor Tower 游戏分类和游戏情报工具将游戏按照玩法归类，从而让游戏开发商更高效的发现手游市场的最新趋势。通过这两个工具，我们将洞悉过去一年博彩手游的发展趋势，以及收入和下载量最高的 5 个子分类。

收入和下载量最高的博彩手游

2020 年 9 月至 2021 年 8 月间，美国市场应用内购收入最高的博彩手游是 Moon Active《Coin Master》，该游戏属于社交博彩手游，收入达到 6.5 亿美元。排名第 2 的游戏是 Playtika 宾戈类博彩手游《Bingo Blitz》，Playtika 旗下老虎机博彩手游《Slotomania》排名第 3。

下载量方面，过去一年博彩手游在美国共获得 1.42 亿次下载，同比下滑 25.8%。排名第 1 的手游同样是《Coin Master》，共获得 840 万次下载。Aviagames《Bingo Clash》和 Big Run Studios《Blackout Bingo》分列第 2 和第 3 名。

在博彩手游 5 个子分类中，收入最高的品类是老虎机游戏，过去一年在美国共吸金 33 亿美元，同比增长 13.2%。宾戈类游戏收入增长最快，同比增长 30.7% 至 4.99 亿美元。值得留意的是，每个子分类包含不同数量的游戏。

下载量方面，老虎机博彩手游同样排名第 1，共获得 6440 万次下载。宾戈类游戏增长最快，同比增长 35.6% 至 2200 万次。

从平均每下载付费来看，过去一年老虎机博彩手游这一指标高达 51 美元，同样领先于其他子分类。社交博彩手游和宾戈博彩手游分列第 2 和第 3 名。注：2020 年 9 月之前的下载量不计入这一指标。

纵观整个手游市场，过去一年，博彩手游是美国 App Store 和 Google Play 收入排名第 2 的游戏类型，仅次于解谜手游 (49 亿美元)。在不计入原有玩家的前提下，博彩手游的下载量仅为解谜手游的 20%，因此其平均每下载付费更高。收入最高的《Coin Master》，占社交博彩手游收入的 96.3%；《Bingo Blitz》则贡献了宾戈类手游 53.7% 的收入。尽管博彩手游收入丰厚，但有些子分类呈现赢家通吃的局面，而老虎机等子分类的竞争较为激烈，新入局者更容易在其中发现新的机会。