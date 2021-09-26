卫星看一看，果农能贷款？这并不是科幻场景，而是已经照进现实的硬核科技。

9 月 26 日消息，蚂蚁集团发起成立的网商银行在陕西洛川宣布，其自主研发的卫星遥感信贷技术 “大山雀” 迎来技术突破，成功识别苹果、猕猴桃等经济作物。这也意味着，许多果农贷款难的问题有了新的解决方案。

据悉，这一代号为 “大山雀” 的卫星技术于去年 9 月正式商用，原理是通过解析卫星影像，判断农户耕种面积和品类，预测产量产值，从而给予合理的贷款额度。此前，“大山雀” 成功识别水稻、小麦等粮食作物，数十万种粮大户因此成功获得贷款，这一技术也入选 2021 年度农业农村部新技术优秀案例。

此次成功识别苹果、猕猴桃等新品类，将使得更多果农也得以用上新技术。

一年技术攻坚：苹果、猕猴桃等果农将获卫星贷款

农村金融一直是世界难题。困难在于，银行很难知道农户有多少资产，没有根据，就无法给出信贷额度。

“大山雀” 技术通过卫星了解农民种植作物的长势、预判收成，为农民在天上安了一个 “信贷员”，实时观测和了解地里种植作物所需资金的时间和规模，实现 “天地连接”。

记者了解到，由于卫星识别分辨率要求不同，大山雀去年仅应用在粮食作物上。目前突破识别水果等经济作物，如苹果、猕猴桃、柑橘等，经历了一年技术攻坚。

“果蔬等经济作物种植一般较稀疏，相比水稻等主粮作物，种植密度低很多，同等分辨率下，识别难度更大。” 网商银行农村金融首席算法专家王剑解释道，“而且果园等卫星识别图像，与自然林木很接近，很难区分。“

据介绍，网商银行升级的 “大山雀”，其作物识别算法模型，实现了融合识别不同分辨率的影像，提升了水果等经济作物的识别精度，在业内属于首次。

同时，升级的算法机器，还融合了人工经验，能利用地形、降水、积温、历史产量等知识识别作物，比如 “冬天主要种小麦”、“夏天主要种水稻、玉米、大豆” 等等，让天上的卫星真正掌握了传统 “信贷员” 的技能。

卫星助力乡村振兴 苹果识别在苹果大省陕西率先推广

作为全国第一个涉农县域全面打通数字金融服务通道的省份，陕西省也将成为升级的 “大山雀” 技术落地的第一个省份。

陕西是全国苹果种植大省，占全国苹果产量排名第一，全国每 4 个苹果就有一个来自陕西，在正在进行的洛川国际苹果节上，陕西的苹果果农也率先尝鲜这一新技术。

丰收之际正是用钱压力最大的时候，洛川果农陈小莉在手机支付宝上圈出了 6 块田地，有 10 亩是苹果园，几分钟后，用于垫付采摘工人工资的货款就到账了。“以前贷款手续多，还得抵押，现在手机点一点，天上的卫星都能帮忙贷款。作为一个洛川果农，我挺骄傲的！” 陈小莉说。

今年中央在一号文件中，首次提出发展农村数字普惠金融，为农村金融的发展指明了方向。创新的数字化技术日益受到关注与重视。在农业农村部 6 月公布的 2021 数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例中，网商银行的卫星遥感助农方案入选。

陕西省地方金融监管局二级巡视员王宪安表示：“卫星遥感信贷技术是今年农业农村部评选的优秀科技案例之一，作为果业大省的陕西，卫星遥感信贷技术率先落地推广，一定能够助推陕西果业高质量发展，同时为深化金融科技的拓展应用开拓了一个新的领域。”

网商银行作为专注服务小微和三农群体的科技银行，成立六年，已累计服务 2000 万涉农用户，并与全国超过 850 个涉农区县深度合作。在中国银行业的努力下，中国也正在成为全国农村金融技术的前沿探索者， 近日，大山雀技术还入选了首份全球农村金融创新报告中的 “全球农村金融技术创新榜单”，报告表示，中国的普惠金融是过去 20 年发展中国家最突出的例子之一。