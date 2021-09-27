日前，安歆集团宣布完成数亿元 Pre-D 轮融资，由前海母基金领投，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于安歆集团城市端员工住宿业务和园区端配套住宿业务的持续扩张。

中国拥有超过 2.88 亿基层员工，仅一、二线城市就超过七八千万人，他们普遍面临着收入低和房价高的矛盾，居住质量差，缺乏归属感。而另一边，随着人口红利褪去，企业面临招工难、用工难的窘境。企业为员工提供良好的住宿环境，能够把员工离职次数从 1 年 3.44 次降到 2 次。按照当前基层员工的平均工资和招工成本计算，员工住宿服务为企业省下管理上的各类隐性成本将远超过这笔 “员工福利”。

安歆创始人徐早霞敏锐地观察到了该趋势，因此在创立之初就选择了 toB 模式，而非 toC 模式，即由企业买单、员工直接入住。既为企业缓解招工、留工难的问题，又给企业员工增加幸福感。安歆是业内首个开创 toB 模式的住宿运营商，始终把客户价值与精细化运营放在首位，坚持做到四个对标：安全对标校园、卫生对标医院、服务对标酒店、生活对标智慧园区。精细化的管理能力和强大的中后台信息化系统使得安歆打造了极强的产品力：客户留存率 90% 以上、NPS 净推荐值高达 76%、获客成本仅占收入 1.5%。

出众的行业口碑使得安歆也得到了来自全国各产业园区的关注。事实上，第二产业的员工流失率更为严重，年轻人都更加偏向往服务业转移。当下，95 后正成为产业工人的主力军，人群特征已和 20 年前的劳动工人完全不同，传统园区内仅仅提供一张床的方式已经不能匹配该类人群需求。安歆的服务能够给员工带来更安全、更舒适、更温馨的居住环境，降低员工流动性，因此得到了园区的青睐。据了解，安歆在义乌科创园的青年社区·启航店在正式开业前就被园区内企业争相预订。而对安歆来说，园区模式资产更轻、床位数更多、人群积累速度更快。

经过多年沉淀，现在的安歆已从现代服务业基层员工为主的城市员工宿舍外，大力发展 “居住人群更复杂、客户需求更多样” 的园区公寓综合体，甚至走向校园宿舍管理。并从亲自承担租金与改造成本的运营模式拓展到如今更轻的委托管理模式，安歆已走向 toB+toG 的双轮驱动，是行业内承接政府项目最多、轻资产运营模式占比提升最快的行业玩家。截至到发稿日，安歆签约床位数超过 15 万张，轻资产占比 30%，累计服务企业客户超过 2000 家，服务企业员工超过 100 万人次。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。