华为全联接 2021 会议期间，华为举办 “云聚生态，数智未来，构建综合交通新范式” 主题峰会。峰会上，华为从交通客户全场景、全业务流程及全生命周期出发，提炼出愿景图、全景图和路线图全局协同的 “三张图” 转型新思路，并发布升级综合大交通解决方案。这是华为在 2020 年发布的综合大交通解决方案基础上持续深耕，勾勒出的从愿景到实践的交通行业数字蓝图，助力实现更安全、更高效、更优体验和绿色低碳的一体化数字综合大交通愿景。本次峰会云集交通领域多位思想领袖、技术专家和生态伙伴等嘉宾，共话综合大交通数字化转型理念和实践。同时，华为重点分享了智慧机场、智慧城轨及智慧港口等多个行业场景在内的数字化转型实践。

科技赋能: 以数字技术驱动智慧交通发展

“发展综合交通是世界交通大国、强国的发展趋势。” 全国人大常委、中国公路学会理事长翁孟勇表示。在他看来，中国交通运输的发展，前 30 年主要是依靠基础设施建设的规模扩张，后 30 年主要是依靠科技赋能——即构建国家综合交通大脑、推进交通基础设施的数字化、建设便捷顺畅的出行一体化服务网络、建设高效的物流供应链服务网络、构建快速响应的安全应急保障体系、建设天地空一体化的交通信息和信息服务体系。

深耕场景：循序渐进，践行数字化大交通

交通强国总目标已明确、“新基建” 政策发布带来发展契机，中国交通行业数字化转型正在加速前进。华为深耕交通行业二十多年，具备丰富的数字化转型经验，基于对行业的深入理解和自身技术的积累，持续为数字综合大交通提供更加全面的数字化赋能。

在 “综合大交通解决方案” 框架下，华为重点对六大垂直行业场景应用进行研究，包括智慧机场、智慧城轨、智慧公路、智慧物流、智能铁路、智慧港口，并紧随交通行业发展持续优化与迭代各类技术与方案，将 5G、算法、大数据等 ICT 技术与交通业务场景深度融合。如在轨道交通业务场景的优化上，华为光产品线总裁靳玉志提出：华为发布的第三代硬管道网络 NHP 网络，通过 P2MP OTN 技术，首次实现了接入网到广域网的端到端硬管道，加速城市轨道智慧升级。

在智慧机场的场景深耕上，华为数据通信产品线副总裁孙亮分享了华为联合伙伴、客户推出的机场云网解决方案，解决了机场在数字化转型过程中面临的烟囱网络互通难、航站楼旅客 Wi-Fi 接入体验差、数据被动安全防御弱、手工运维效率低等业务难题。目前，该方案已应用于全球超过 60 个智慧机场，助力客户构筑智慧机场的数字化跑道。

简化模式：落地 “三张图”，全面提升数字化效能

交通因效率而存在。通过多年的数字化转型实践，在围绕优化乘客流、货物流、载具流三个业务流的 “三个一” 典型场景方案基础上，华为企业 BG 交通业务部总裁王国钰重点总结阐述了构建数字化综合大交通的 “三张图” 方法论——即愿景图，全景图和路线图。

首先，勾勒出愿景图，基于企业自身定位与业务发展战略，以 “三个一” 为指引，明确未来数字化转型 3-5 年的发展目标，把高质量发展的 “愿景图” 共同打造成 “实景图”；其次，通过全景图，即一个可行性的方案规划，梳理自身数字化转型中各方的任务，包括交通数字化转型中全业务架构、全生命周期和全业务流程等方面，做好全局规划。第三张图是路线图，在有了愿景图指明方向和全景图指导全生命周期的方案后，路线图就是执行图，明确具体场景以何种先后顺序去数字化，并以最佳节奏落地。

凝聚伙伴：聚合 SaaS 服务全生命周期的新生态

数字化综合大交通的建设，离不开华为生态伙伴的支持与协作。华为始终坚持 “平台+生态” 理念，以数字平台为底座聚合行业 SaaS 伙伴，致力于数字化、智能化的未来综合大交通建设。

基于数字平台优势，在开放、合作、共赢的生态理念下，华为进行全产业链布局，构建交通运输行业的 “方案设计类、系统集成/工程类、应用开发类、平台组件类” 端到端的新生态，帮助客户打造全球智慧化标杆。对于构建未来数字化大交通，华为将持续聚合全生命周期的伙伴贯穿咨询规划、系统集成、应用开发、平台组件、交付、运营等环节，与 80+交通行业伙伴，构筑行业场景化解决方案、助力交通行业客户的数字化转型，共赢综合大交通未来。