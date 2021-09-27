近日，在 2021 年全球天线技术暨产业论坛上，华为发布了赫兹平台天线。该系列天线在馈电系统、阵列架构、能量效率等方面应用多项创新技术，以助力运营商 Sub3G NR 高效演进。

当前 5G 部署进入快车道，Sub3G 频谱向 NR 多天线演进对提供普遍 5G 体验至关重要，其中 FDD 中频走向 8T8R 是构建基础容量层，实现 5G 普遍跨代体验的关键。赫兹平台系列天线采用增强多阵列技术，极致集成架构，全频段 SDIF 等创新，帮助运营商实现 Sub3G 频段极简高效部署。

1）更高的 MIMO 性能，提升网络容量：赫兹平台通过 Ultra-resolution beam 技术，实现了更高精度 Beamforming 和更精准波束指向，从而提升 MIMO 性能。在 FDD 8T8R 场景下，比传统设计提升容量 15%。

2）强大配置能力，Sub3G 单天面极简部署：赫兹平台采用业界首个 8 阵列 Side by Side 架构，具备强大的配置能力和衍生能力，可实现低频 4T4R，中频 4T4R 和中频 8T8R 单天面部署，同时采用先进阵列去耦技术，相比传统天线设计减小尺寸 30%。网络演进不增加天线空间，简化站点获取和站点部署。

3）极致效率，高性能：赫兹平台全频段采用先进的 SDIF 技术，降低馈电损耗，提升效率 10%~15%，同等发射功率可提高覆盖质量，相反在同等覆盖需求下，所需发射功率更小，从何实现节能。

全球天线技术暨产业论坛是天线行业最大的交流平台，自 2012 年已经连续举办 10 年，2021 年论坛吸引了全球超过 2000 名来自运营商和第三方行业组织的与会者参加, 共同探讨天线产品演进，技术创新, 站点部署和节能提效等议题，持续推动天线产业创新和发展。

华为天馈业务部总裁赵东表示：“5G 进入高速发展阶段，并保持持续演进。天线技术在网络性能提升，站点快速部署，节能减排等方面的作用至关重要。华为坚持以客户为中心，围绕目标网演进需求创新，帮助运营商网络高效部署和演进，助力运营商取得 5G 时代的商业成功。