近日，利楚商服在 2021 年合作伙伴大会上宣布即将完成新一轮战略融资，本轮由泰康保险独家投资。

泰康集团投资管理部总经理陈奕伦表示：“泰康一方面看重利楚商服十年深耕支付的专注和坚持，并有服务近百万商户的经验及实力。另一方面，利楚商服一直秉持服务好商户的初心，积极投入研发，以科技的力量助力商户数字化升级，并从聚合支付服务商转型为商户数字化经营服务商，这与泰康的发展战略不谋而合——金融科技是泰康一直以来重点投资的领域。”

陈奕伦认为，在数字化转型的浪潮下，通过科技赋能来变革产业模式，才能真正把金融、场景和技术融入公司，更好地服务终端客户。泰康将和利楚一起为商户打造更好的服务，在做大支付的同时，抓住行业发展机遇，分享行业高速发展带来的红利。

据了解，利楚商服此前已完成三轮战略融资：2016 年 8 月，完成上海富友金融集团的千万元 pre-A 轮战略融资；2019 年 3 月，完成上海富友金融集团的 5000 万元 A 轮战略资；2021 年 3 月，完成腾讯集团、蚂蚁集团数亿元 B 轮战略融资。

武汉利楚商务服务有限公司成立于 2011 年，是国内最早从事聚合支付技术研发和应用的高新技术企业之一，也是一家商户数字化经营运营商。该公司旗下拥有聚合支付品牌 “扫呗”、数字化经营 SaaS 系统 “FU+”、社交共创平台 “来智慧”3 大品牌体系。

利楚商服设有 2 个研发中心和 18 个直营运营中心，员工 500 余人，其中研发人员近百人，运营网络遍布全国 600 多个城市。目前，利楚商服已服务近 100 万线下商户，日交易笔数峰值超 1700 万笔，年受理交易金额近 3000 亿元。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。