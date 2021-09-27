梅卡曼德日前再次获得近 10 亿元融资。本轮 C 系列融资，由美团、IDG 资本领投，老股东红杉中国、源码资本跟投，泰合资本持续担任独家财务顾问。梅卡曼德在过去一年半内已获得四次大额融资，并成为全球 AI+工业机器人领域融资额最高的公司之一。

梅卡曼德定位为智能机器人基础设施产品公司，在光/机/电核心器件、成像算法、视觉识别算法、机器人算法、工业软件等核心技术上均有深厚积累，并建立了高标准的自有相机工厂、交付、培训、售后体系。公司当前团队规模已近 500 人，在北京、上海、深圳、广州、长沙、青岛、德国慕尼黑、日本东京等地均设有团队。

梅卡曼德已经形成包括 3D 相机、机器视觉算法和软件、机器人智能编程环境在内的智能机器人基础设施产品栈，并通过上千个应用案例的交付积累了丰富的实际应用经验。

梅卡曼德已规模化交付的典型应用包括：各类无序工件上料、视觉引导拆垛、混合纸箱码垛、深度学习缺陷检测、高精度 3D 测量、钢板拣料、视觉定位装配/涂胶/喷胶/开坡口/拧螺丝/打标签、免注册多 SKU 货品分拣等，并已进入日本、德国、韩国、西班牙、美国、东南亚等海外市场。

美团战略与投资副总裁朱文倩表示：“全球工业机器人智能化赛道增长迅速，客户多样化的需求亟待满足。美团十分荣幸参与到前景广阔的工业机器人智能化赛道中，并持续看好梅卡曼德提供智能机器人基础设施产品的能力。梅卡曼德同时具有 3D 视觉领域丰富的算法能力和深厚的核心器件能力，能够在广泛的工业及物流应用场景中为客户交付完整的机器人智能化解决方案，与生态合作伙伴一起推动软硬件一体化的应用实例逐步演进完善，推动机器人智能化领域的整体进步。我们看好梅卡曼德未来的发展，并期待美团与梅卡曼德团队在机器人智能化领域有更多的协同与配合。”

IDG 资本合伙人牛奎光表示：“多年来，梅卡曼德深植于中国市场，得益于团队的创新能力及强执行力，其产品化进程加速发展，正渗透至更多元化的应用场景。同时，梅卡曼德不仅善于构建合作伙伴生态，其给予的优质服务体验也赢得了客户的正向反馈。我们很高兴看到，梅卡曼德已在 3D 视觉赋能机械臂方向形成了深厚的积累，并相信团队能持续推出更多领先技术与应用，引领业内实现更大的创新突破。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。