时尚奢品交易平台 “识季” 今日宣布完成 4000 万美元 B 轮融资。本轮融资投资方为挚信资本，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资后，识季将进一步强化品牌建设和用户拓展，扩大技术和团队投入。

此前数次融资中识季曾获得蓝湖资本、元璟资本、黑桃资本、复星锐正资本（天使轮、Pre-A 轮连续投资）等一线投资机构的支持。

识季由原 LVMH 集团高管、前魅力惠总裁史习羽创立。史习羽拥有 20 年互联网和跨国品牌零售经验，他将魅力惠打造成国内奢侈品闪购平台领导者后，该平台于 2015 年被阿里巴巴并购。识季核心团队来自阿里巴巴、腾讯、亚马逊、美团以及各奢侈品集团等知名互联网和消费类巨头，具备丰富的奢侈品采购、营销推广、用户运营、技术落地等全方位经验。

目前，识季的供应链网络覆盖法国、意大利、德国、英国、波兰、瑞士、中国香港、中东、韩国、美国等全球超过 50 个区域主流城市的近千家商场。

通过对全球奢侈品的有效覆盖，目前识季为中国用户提供 3000 多个时尚奢侈品品牌，60 多万款式的时尚选择。既有顶级大牌，也有极具风格的设计师品牌和各国的小众品牌。

同时，因识季对全球各大奢侈品百货、专柜的数字化赋能，消费者可以在第一时间看到并入手最新季商品。新品一旦在海外专柜发布，就会同步呈现在识季 App 中，用户下单 10 天左右即可收到，快捷方便。

识季同时还通过自身数字化运营能力赋能欧洲线下专柜，持续提升商家线上服务水平。近日识季再次针对用户体验进行数字化升级，一方面实现了 100% 售后需求回访，及时倾听并解决用户问题；另一方面升级了针对全球专柜所发商品的质检、追踪及拦截全流程服务。

得益于供应链和消费者服务等方面的优势，识季在 2021 年年初上线以来实现了月均 60% 以上的环比增长，集团识季品牌和供应链业务预计年 GMV 突破 30 亿。

识季创始人史习羽表示：“识季致力于发现和连接全球时尚。我们以最高效的数字化方式赋能世界各地奢品和中国消费者的互动，提供最前沿的时尚趋势、最具竞争力的的价格和无忧的正品保障，让国内用户能足不出户地享受全球时尚购物的极致体验。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。