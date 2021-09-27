9 月 27 日，AI 家庭机器人公司 Trifo 宣布完成数亿元 C1 轮融资，领投方为中信建投资本，清研 AI 产业基金等老股东持续跟投，云岫资本担任独家财务顾问。Trifo 同时完成来自淡马锡旗下 InnoVen Capital 的数百万美元债权融资。

本次融资资金将主要用于 Trifo 下一代的产品研发、人才招募、进一步的市场开拓运营以及 AI 家庭机器人生态的布局。同时，Trifo 即将完成以中外合资企业为法人形式的境内集团公司的架构搭建，以配合清晰明确的 2024 年上市计划。

Trifo 过往已完成多轮融资，历史股东包括华登国际、经纬创投、三星创投、清研 AI 基金、南京江北佳康基金、亚马逊创投等知名机构及产业基金。Trifo C2 轮融资也已启动，并计划于今年底完成。

Trifo 于 2016 年在美国硅谷创立，现有员工 60 余人，分布于北京、深圳、南京、圣克拉拉，核心成员来自清华、北大、浙大、哈工大、密歇根大学、卡耐基梅隆大学、普渡大学等名校和微软、苹果、亚马逊等科技和消费公司，拥有已批准中美欧专利 70 多项和待审批中美欧专利 100 多项。团队深耕智能家庭场景多年，在逐步打造世界水准的传感-感知-决策全栈机器人技术储备的同时，开拓出基于视觉的适合欧美市场的智能扫地机器人产品线、基于视觉的适合国内外市场的智能洗地机器人产品线，以及深入细分场景和商业模式的 Trifo Home+陪伴服务机器人产品线，以此逐步打造 AI 家庭机器人生态。

Trifo 创始人兼 CEO 张哲本科毕业于清华大学自动化系，拥有纽约州立大学机器人专业博士学位，曾领导微软家庭机器人的室内定位和高精建图算法开发及产品落地，曾领导 Magic Leap 的 AR 眼镜 SLAM 算法开发和产品落地，具备丰富的智能机器人和消费硬件的产品化经验，以及敏锐的技术落地市场形成销售的商业感知。

最近一年半，Trifo 在供应链整合、产品研发生产、海内外销售渠道布局上的进展突飞猛进。张哲表示，“Trifo 已深度绑定产业巨头：B2B2C 渠道与欧美知名渠道商和连锁卖场形成深度合作，累计滚动 PO 订单过亿元；B2C 渠道在被亚马逊电商平台作为精选品牌战略投资后，快速整合资源将产品力优势和站内外流量红利结合，SKU 排名和销量在美欧日都冲进前 10。Trifo 是海外唯一能够同时在产品线和销售渠道体系布局上和 iRobot 平分秋色并持续保持技术领先的 AI 家庭机器人公司。” 目前 Trifo 有近 80% 的收入来自海外，以美欧市场为主，已建立相当的品牌认知度，过去两年累计出货十多万台，预计今年明年销售额总计突破 5 亿人民币，同比增长 3-5 倍。

随着 AIoT 智慧家居概念的进一步普及和渗透，全球家庭服务机器人市场规模持续保持高速增长。据国际机器人联合会（IFR）统计，2022 年个人和家用服务机器人市场约 300 亿美元。扫地机器人品类近年来保持着 40% 左右的年复合增速，2021 年全球出货量在 2000 万台左右，但无论在国内还是在海外仍属于市场导入期，头部企业年出货量小于 500 万台，全球渗透率仅为 5%。更广阔的家庭服务机器人赛道宽且长，远未至终局，已成为基数小、增速大、上限高的 “超级赛道”。

“认知决定方法论，方法论和执行力决定结果。扫地机器人未来的发展会从技术、场景、结构三个维度交互迭代，而 Trifo 能在短时间内取得产品和销售的迅猛进展就是得益于 Trifo 团队从这三个维度出发，解决用户痛点、满足并创造用户新旧需求。” 张哲说。“技术是核心壁垒和内在源驱动力，但不被消费者直接感知，需要转化为消费者能直观 get 的体验。我们完全绕过一线旋转激光雷达，在业内首推 RGB-D 方案，在高端旗舰机 Lucy 上只用一个模组就完成定位、建图、识别、规划的诸多功能，技术上非常复杂完全是无人驾驶的全栈技术，但对消费者和渠道的触达却无比的简洁直接：1）你不需要担心袜子电线拖鞋这些多年以来的 ‘扫地机杀手’，Lucy 全面智能规划它的工作，你什么都不用管；2）Lucy 不需要激光雷达的 ‘小帽子’，所以它也不需要 ‘先圈地再清扫’ 这些操作，低矮空间都能进去，而且建图和清扫效率非常高；3）视觉带来了白天黑夜都能有的移动安防体验，你不在家也能随时查看家里的情况，Lucy 是你的自动或手动的巡逻机器人。”

对于场景和结构与技术的创新，张哲进一步介绍道，“欧美家庭环境地毯居多，60% 的家庭有宠物，Trifo 利用视觉技术的优势结合 ‘单吸口’ 结构创新，充分解决了宠物地毯场景的痛点，进而拓宽了商业边界。此外，结合近年来国内和海外地板地砖增多的家居环境，利用 Trifo 3D AI 视觉的优势进行真 3D 建图深层次感知家庭环境，结合有针对性的结构创新，Trifo 即将在今年 Q4 推出下一代洗地机，是整合了基于视觉的主动清扫和全自动集尘/水洗的全新 AI 服务机器人品类。”

“家庭机器人如果是 100 步的话，扫地机器人发展了 20 多年走到今天也才走了最多 10 步，” 张哲表示，“我们高端旗舰机 Lucy 的名字来自于第一个人类化石，我们用 AI 视觉对扫地机器人进行 ‘脱帽’ 的同时，也在致敬真正 AI 家庭机器人刚刚开始的未来。Trifo 区别于大部分扫地机或小家电公司的核心点，是把扫地机当机器人来做，并紧紧结合消费者的痛点感知和刚性需求快速软硬件一体化迭代，Emma/Ollie/Lucy 产品线和下一代洗地机就是按照这个思路打造的产品矩阵和新品类。”

Trifo 的长期愿景是通过让 AI 家庭机器人作为移动平台和 AIoT hub，承载起家庭环境的感知、连接和交互，进而通过硬件/软件+服务/数据的商业模式，打造 AI 家庭机器人生态。而 AI 家庭机器人在实现基本清洁功能外，兼有数据入口端和数据生产端的属性，正在成为传统互联网公司、传统大小家电公司、新兴 AI 公司相继关注并布局的新一代引领增长的技术驱动型消费电子产品。作为中国 AI 家庭机器人的领军出海企业，Trifo 正在向世界展示中国智造+硅谷技术+出海品牌的协同优势。

谈及此次交易的投资逻辑，中信建投资本副总裁谢鹏表示：“我们看到 Trifo 团队在市场销售的迅速起量，新品快速迭代，也非常认同 Trifo 在 AI 家庭机器人方面的愿景，Trifo 的产品超越了传统清洁功能并打开了更大更深远的维度。中信建投资本作为 C1 轮投资领投方，非常期待在未来家庭机器人这个超级赛道的布局中，能够与 Trifo 一起进行深度合作以及高效协同。”

清研 AI 基金合伙人李毅成表示：“投资就是投人，张哲和 Trifo 团队过去三年的判断力和执行力，让我们对 Trifo 在家庭服务机器人这个行业形成绝对领先的优势有着越来越大的信心。”

经纬创投合伙人王华东表示：“Trifo 基于 RGB-D 低成本传感器方案的产品的推出，证明了公司的技术实力，我们相信技术驱动产品在中国智造的大方向下会走得更远。”

华登国际副总裁苏东表示：“我们从天使轮投资 Trifo，看到 Trifo 带着清晰的产品规划和卓越的人才储备不断进化，尤其是最近两年在品牌、营销和渠道拓展方面的一系列效果显著的动作，让我们对 Trifo 成为下一个 AI 家庭机器人的上市公司充满信心。”

作为本轮融资的独家财务顾问，云岫资本董事总经理符志龙表示：“自 2019 年下半年以视觉扫地机器人切入市场后，Trifo 在解决当前扫地机市场使用痛点的同时，已逐步利用绝对的视觉技术优势延伸出可满足不同需求的家庭服务机器人产品矩阵。过去两年，Trifo 以市场上不多见的速度和韧性完成了产品和销售的从 0 到 1 再到 10，有力地实现了商业化爬坡。我们相信 Trifo 在本次融资后会以更迅速稳健的步伐在欧美最大市场中夺取大比例的增量份额。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。