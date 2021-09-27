9 月 27 日，武狄实业（上海）有限公司（下称 “武狄实业”）宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由广发信德独家投资，指数资本担任独家财务顾问。融资资金将主要用于产品研发、海外团队扩充和市场拓展。

武狄实业创立于 2011 年，目前已在美国、日本、德国、英国、西班牙等多个国家开展了海外仓业务。

武狄实业旗下专业电竞外设品牌 GTRACING 专注于提供人机交互解决方案，通过大数据赋能产品设计，拥有超过 200 项自主开模零件。

在产品设计方面，GTRACING 搭载了蓝牙音箱的电竞椅拥有全球专利，满足用户 “沉浸式游戏” 的需求；首创内缝边+外缝边设计，同时满足客户对耐磨性和美观性的需求；其人体工学腰枕、支持多角度调节的椅背、柔软性优于行业平均水平的坐垫可最大程度满足用户的舒适度需求。此外，GTRACING 独创的单螺丝结构也可大大降低用户的安装难度。

广发信德投资总监汤国扬表示，“中国品牌出海一直是广发信德关注方向，中国作为世界工厂，诸多工艺技术已达到世界一流水平，必定会逐步诞生新的全球品牌。其中，全球家具类消费品，超过 70% 由中国生产，供应链规模优势带来高质量、高性价比等产品特点。武狄在电竞产品上具备全球顶尖产品优势，其团队具备多年海外销售经验，对产品质量把控十分严格，对于海外销售策略具备高度敏感性。作为全球电竞类家具产品的领先企业，在美国、日本、欧洲等地逐渐形成品牌效应，是典型的产品导向企业，能够真正体现中国制造世界水平。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。