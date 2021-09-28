在于近日获得一笔 1.5 亿美元规模的 C 轮融资后，泰国金融科技初创公司 Ascend Money宣布其估值达到 15 亿美元，成为泰国首家金融科技独角兽企业。

据了解，这笔融资由正大集团领投，Bow Wave Capital Management 和蚂蚁集团参投（正大和蚂蚁均为其主要股东）。Ascend Money 表示，这笔资金将被用于扩大其电子钱包应用 TrueMoney Wallet 的用户基础，同时提升在线借贷、在线投资、跨境汇款等方面的数字金融服务水平。

Ascend Money 成立于 2013 年（隶属于 Ascend Group），主要通过电子钱包应用 TrueMoney Wallet 向用户提供数字支付及金融服务业务，服务范围覆盖泰国、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、越南六个东南亚国家。Ascend Money 表示，TrueMoney Wallet 的服务用户达 5000 多万，拥有 8 万 8 千名代理人（主要职责是帮助无银行账户的用户完成代理交易）。Ascend Money 在声明中指出，旗下电子钱包所处理的支付总额在 2019 年至 2020 年间增长了 84%，2020 年在东南亚六个国家的总支付额达 140 亿美元。

值得一提的是，TrueMoney Wallet 目前也是泰国最受欢迎的电子钱包应用。根据金融科技公司 Boku 发布的 2021 年移动钱包报告指出，TrueMoney 在泰国的市场份额达到了 53%（TrueMoney 自称为 70% 左右）。 在正大集团在泰国的庞大 7-11 便利店网络的帮助下，TrueMoney Wallet得以在该国迅速扩张。同时，在疫情对线上需求的推动下，其泰国用户也得到进一步增长。

目前，该应用在泰国的用户已达 2000 万，其 2020 年支付总额中也有 70% 的部分来自泰国。Ascend Money 联合总裁 Tanyapong Thamavaranukupt 在采访中表示，该公司的目标是，至 2023 年，在泰国拥有 3500 万用户（或达到该国人口的一半）。

有消息指出，在完成本次融资后，Ascend Money 正考虑在接下来上市，但该公司尚未透露确切的上市时间规划。