在华为全联接 2021 期间，华为发布数字基础设施光领域四大创新产品，深耕工业生产领域数字化。其中，华为以领先的光技术打造业界首个支持原生硬管道（NHP）的光通信产品 H-OTN、全新产品系列智能光感知 Huawei OptiXsense，并带来首款本安型工业光终端及万兆迷你光终端，全面加速电力、油气、煤矿、制造等行业数字化转型。

支持原生硬管道（NHP）的 H-OTN 引领安全生产网络革命

行业数字化的深入融合，催生出视频网、物联网等多张独立运行的网络。随着新业务的不断上线，更多的网络还将被建设，这为网络运维带来很大挑战。华为创新地提出原生硬管道（NHP）的网络方案，基于 OSU 技术实现不同业务统一承载的同时保障相互间物理隔离。

在大会期间，华为发布了业界首款支持 NHP 的光通信产品 H-OTN。该产品首次融合了 OTN 和 OLT 设备能力，实现了接入网到广域网端到端的硬管道，在保障核心业务绝对安全的同时，将时延降低 60% 以上。

提升数字管线巡检效率，华为智能光感知系列产品全新亮相

油气管线作为国家能源输送的大动脉，随着管线里程的增长，“人工+自动 ‘’ 的新巡线方式已成为迫切需求。华为将领先的光技术应用于光纤传感领域，打造了全新的智能光感知产品系列 Huawei OptiXsense。这款产品是目前业界识别准确率领先的光纤振动传感产品，将广泛应用于油气管线场景，其具有采得全、识得准、学得快的优势，该新品由三大核心技术支撑：

采得全：增强独有的 oDSP 模块，内置超强盲点纠错算法，实现有效信号采集率提升至 99.9%，达到 0 漏报的效果；

识得准：开发振动波纹识别引擎，通过 32 维振动波纹分析算法，将事件识别准确率提升至 97% ；

学得快：搭载了华为 Hi-AI 内核的人工智能，快速迭代海量新场景样本，效率可达 1000 个/天，持续进化，不断提升感知预警准确率。

该产品将深耕油气管道巡检数字化，通过检测、分析、判断，及预警的全自动化流程，实现 “无漏报，低误报”，并逐步实现无人化智能巡检。

安全为先，首款本安型工业光终端正式发布

面向矿井和化工等高安全需求场景，华为推出了业界首款本安型工业光终端华为星光天机 2.0，应用于视频回传、传感和机械控制等业务承载。相比上一代产品，华为星光天机 2.0 实现了网络设备的本质安全，业务安全和轻松部署：

本质安全：设计引入独创的精密电路设计辅助算法，限制电路回路能量，产品满足本质安全，实现了井下 “0” 防爆箱；

业务安全：基于超智能检测算法 2.0，链路或者端口故障发生时，可实现 30ms 内的网络故障切换，保障业务 “0” 中断；

轻松部署：配合本安箱安装，整机重量约 8kg，体积是业界水平的 1/5，在井下可实现 1 人单手可安装

业界首款万兆迷你光终端点亮园区最后一个角落

园区网络全光化已经成为新一代智慧园区的新名片，华为正为行业客户提供最佳的全光园区解决方案。为解决安装环境恶劣，取电受限等长期困扰园区网的难题，华为正式发布业界首款万兆迷你光终端：华为星光天微 S890H。该产品以全场景，大带宽，能供电三大优势点实现园区 Wi-Fi 6 全场景承载，点亮园区最后一个角落：

全场景：基于华为独家专利的均衡稳压技术，产品体积只有业界同规格产品的五分之一。在 Wi-Fi AP 安装的位置，华为星光天微可以实现无感式的伴随安装。

大带宽：基于 XGS PON 技术，提供上下行对称 10Gbps 带宽，实现万兆到末端，轻松应对 Wi-Fi 6 回传带宽诉求。

能供电：内置独家专利的光电复合连接器，功率损耗低于业界 50%，光路插损优于业界 67%，最大可提供 90 瓦供电，满足 Wi-Fi 6 取电需求。

华为光产品线总裁靳玉志表示：“深耕数字化的最大特点是从办公场景全面进入核心生产场景，这对数字基础设施提出了更高的要求。在光业务领域，光通信网络必须更加可靠和安全，光感知技术必须具备更高的识别精度。华为作为光产业的领导者，长期坚持基础研究投入和技术领域创新，致力于打造无处不在的光联接，以领先的光产品和解决方案使能千行百业深耕数字化。”