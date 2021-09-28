近日，eBay Connect 2021 大中华区开发者大会首次在线上召开。在大会上 eBay 宣布 “API 优先” 的发展策略，即在今后发布新产品时，第一时间开发最先进 API，帮助卖家更高效地使用新产品，实现业务自动化、规模化、全球化。在 “API 优先” 的策略下，首推的 API 有批量上传视频 API 和高级促销刊登 API，让卖家可以更便捷高效地上传视频，以及管理高级促销刊登市场营销活动。此外，eBay 还推出了一系列新的 API，包括提供大数据分析的市场调研 API、丰富卖家促销手段的编码优惠券 API、跨越语言障碍的翻译 API 等，涵盖多种功能，为卖家提供更多智能化运营所需的 API 接口。

自从 20 多年前 eBay 推出购物、交易、搜索 API 以来，eBay 一直致力于开发先进的 API 工具，为卖家提供更多智能化运营所需的 API 接口。所有 eBay 推出的 API 使开发者不仅能将他们加入 ERP 系统，还可以让卖家配合数据分析自动做出判断，执行指令或者提示卖家做一些处理，帮助卖家提升转化率，提高规模化运营的效率，减少运营成本。目前，eBay API 家族已经包含超过 20 个主要的 API，覆盖批量刊登、营销/特价活动、库存管理、支付、物流、数据分析等全功能。新的 API 具有很强的可扩展性、适应性和安全性，符合行业规格和安全性、方便开发者集成。

“API 的发展对于卖家的高效运营和业务拓展有至关重要的作用。这些年，我们的卖家不断优化他们生意模式，利用 API 方案的需求也增加了。因此，我们持续投资于卖家的需求，提出 ‘API 优先’ 的发展策略，及时开发符合卖家需求的 API，助力卖家实现大规模管理 eBay 业务，从而提升效率，促进业务的成长。”eBay 国际跨境贸易事业部产品部总经理黄超欧表示：“我们也大力支持本地的开发人员，我们的登陆服务向第三方开放，开发者们可以使用简单、安全、一贯和有完善文档的 API 组合工具，并享有沟通渠道和技术支持，大大提升开发者的集成体验。”

新 API 功能上线，帮助卖家业务实现规模化运营

eBay 视频 Media API 支持批量上传视频

视频功能使卖家能够更好地描述所出售的产品，并将增强卖家展示其产品和品牌的能力，帮助提高买家的参与度和商品的销售量。视频 Media API 支持卖家批量上传视频，最大可上传 150 MB 的视频，适用于 eBay 客户端 app 和移动端浏览器（即将支持桌面端浏览器）。

eBay 高级促销刊登 PLA API 支持批量引流

高级促销刊登（PLA）为 eBay 新推出的点击付费（cost-per-click）广告工具，让卖家有机会以竞价方式主动取得位于 eBay 搜索结果页面上的第一位的广告位，并通过投放关键词获取精准流量，提升商品搜索曝光及其帐户的访客量。高级促销刊登 API 支持卖家进行批量引流，提高商品曝光度。

eBay Terapeak 产品调研 API 提供大数据分析

eBay 独有的市场及产品调研工具 Terapeak 能为卖家提供实时竞争对手分析，包括价格、运费费率、退货设置到卖家反馈/评级、销售趋势等数据。eBay 新推出的 Terapeak 产品调研 API 可以帮助卖家便捷找出一年内售出刊登的采购先机、价格趋势、销售率和其他关键销售指标。此外，把功能加入到 ERP 后，有关的数据也可以跟卖家其他的系统做对接，交换数据，加强系统之间的互动。

eBay 编码优惠券 Coded Coupon API 丰富卖家促销手段

eBay 的编码优惠券使卖家能够通过优惠券代码为买家提供折扣，提高订单量和销售额。卖家还可以将优惠券分享到社交网络，吸引更多的买家购买。编码优惠券 API 是 eBay 市场营销 API 矩阵的拓展，卖家可以选择自己的优惠券代码和类型、设置使用限制及设置推广预算。

eBay 推出翻译 Translation API 跨越买卖双方语言障碍

eBay 平台覆盖着说不同语言的消费者。Translation API 帮助卖家跨越语言障碍，利用内部训练的自然语言处理（NLP）模型和最先进的算法，连接买家和卖家，促进跨境贸易。有别于市面上其他翻译 API，eBay 的翻译 API 针对电子商务进行了优化。

随着 eBay 进一步践行 “API 优先” 的发展策略，eBay 的 API 大中华区团队将持续积极了解大中华区卖家的需求，反馈给全球产品团队，一起推出新的 API 以及促进 API 功能改进。