近日，北京五加和基因科技有限公司（以下简称 “五加和基因”）宣布完成数千万元 A 轮融资。本轮融资由怀记投资和翱鹏投资共同投资。WinX Capital 凯乘资本担任独家财务顾问。

五加和基因及其核心团队专注于基因治疗病毒载体研发、生产近三十年，作为国际公认的三大腺相关病毒（AAV）包装系统发明者之一。公司核心团队成员曾参与建立了中国 AAV 基因药物临床制品质量标准；公司发明的 AAV8-HBV1.3 小鼠乙肝模型已为全球各大知名药企广泛使用超过十年，并推动了乙肝新药研发，成为行业分水岭成就；公司曾完成国内首个眼科基因治疗药物从基因药物原理设计到构建、生物制品制备全流程，助力研究者孤军取胜；助力国内首个新型溶瘤病毒 T3011 通过临床申报审批；多年来为国内三甲医院治疗 5000 余例恶性肿瘤患者的过继免疫细胞治疗方案提供临床级新型重组腺病毒制品；2021 年更是为多个研发团队完成多个基因治疗 IND 申报项目。

五加和基因联合创始人、董事长董小岩先生表示：“五加和在病毒载体领域深耕多年，拥有强大的自主知识产权核心技术平台和团队，是现今中国极少数具备从设计构建病毒载体系统、基因治疗药物研发、设计和构建，到重组病毒基因药物临床制品的生产制备、基因药物临床申报等系统集成的 CDMO、CMC、CMO 企业。国内基因治疗药物受众群体巨大，“没得治” 和 “用不起” 是患者面临的首要问题。我们的最终目的是让中国老百姓都能用上基因药，不但要治得好，还要用得起。”

本轮投资方怀记投资、翱鹏投资表示：“基因治疗以及病毒治疗等新型治疗是发展非常迅速的赛道，也是未来成长空间非常高的赛道。我们坚定的认为，基因治疗以及病毒治疗等新型治疗可以开拓出一片新型空间，并为人类未能解决的疾病提供更多更好的治疗和解决方案。五加和基因是国内在腺相关病毒（AAV）的工艺开发（CDMO）方面拥有最丰富的开发经验、最全的技术储备的公司。不仅可以给基因治疗、病毒治疗提供必要的支持，还可以给细胞治疗、抗病毒药物开发、疫苗研发等方面提供强力的支撑。作为基因治疗、病毒治疗等的核心环节，我们坚定的看好五加和基因的未来。同时，也希望五加和基因能够帮助国内以及全球的基因治疗等公司开发出更多更好的药物，帮助人类攻克更多的疾病，为整个人类的健康做出更大的贡献。”

WinX Capital 凯乘资本创始人邹国文博士表示：“我们很荣幸协助五加和基因快速高效的完成本轮融资。基因治疗已然成为全球生物技术公司重要的研发方向，以腺相关病毒（AAV）为载体的基因治疗药物研发占据全球超过 70% 的比例，但在国内具备完整的从 AAV 病毒载体构建到产业化能力的企业屈指可数。而董老师是国内为数不多的专注于 AAV 研发将近 30 年的科学家，同时塑造了五加和基因完整的研发技术平台体系并服务众多客户，更是获得了全球知名企业赛多利斯的认可。在与董老师及高管团队的配合中，我们深深感受到五加和基因对技术精益求精的态度和科学务实的风格。未来，相信五加和基因会助力更多基因治疗药物进入临床并获批上市，我们期待能够与各方一起陪伴五加和基因成为一家全球领先的中国基因治疗 CDMO 品牌企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。